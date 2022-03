Gli Usa armano l'Europa. Zelensky alla Russia: "E' ora di incontri seri". Putin finge di non sentire. Ancora bombe | Diretta, foto e video

19 marzo 2022 a

Ore 10 - Veicoli da combattimento dagli Stati Uniti alla Bulgaria

Gli Stati Uniti armano l'Europa. Una partita di veicoli da combattimento corzattati Stryker sarà fornita alla Bulgaria, chiamata a guidare un gruppo tattico multinazionale della Nato. Lo ha annunciato Kiril Petkov, premier di Sofia, dopo aver incontrato il capo del Pentagono, Lloyd Austin.

Ore 9.15 - La Russia: "Utilizzati missili ipersonici"

La Russia sostiene di aver usato missili ipersonici per distruggere un deposito di armi e munizioni nell'ovest dell'Ucraina. Lo riporta l'agenzia di stampa Interfax. I missili ipersonici, per la loro velocità, non vengono rilevati dai sistemi di difesa antiaerea. Il ministero ha anche affermato di aver distrutto radio militari ucraine e centri di ricognizione vicino Odessa.

Ore 8.45 - In Ucraina già uccisi 112 bambini

Nel conflitto in Ucraina hanno già perso la vita 112 bambini. Lo sostengono le autorità di Kiev, spiegando che sono 140 i bambini rimasti feriti a causa dell'invasione della Russia. A Leopoli si è svolta una manifestazione pacifica: sono portati in piazza decine e decine di passeggini vuoti.

Ore 8.30 - Gli 007 inglesi: "Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. La guerra di logoramento disastrosa per i civili"

La Russia non ha "raggiunto i suoi obiettivi iniziali, sorpresa dalla portata e dalla ferocia della resistenza ucraina". Lo sostengono gli 007 inglesi spiegando che le forze armate russe sono state costrette a cambiare la loro strategia e a optare per una guerra di logoramento. Viene ipotizzato che l'esercito di Putin usi indiscriminatamente la potenza di fuoco con un notevole aumento delle vittime civili.

Ore 8.15 - Distrutta l'acciaieria di Mariupol

A Mariupol situazione disastrosi. Il consigliere del ministro degli Affari interni Vadym Denisenko, parlando a Rada Tv, ha spiegato che si sta combattendo per l'acciaieria: "Abbiamo perso un colosso economico, uno degli impianti più grandi d'Europa".

Ore 8 - L'Ucraina: "Ucciso quinto generale russo"

Ucciso il quinto generale russo. Lo sostiene il ministro della difesa dell'Ucraina, spiegando che si tratta di Andrei Mordvichev, caduto nella città di Chernobayevka.

Ore 7.30 - Scomparsa giornalista ucraina: "E' prigioniera dei russi"

Dal 12 marzo è scomparsa la giornalista ucraina Viktoria Roshchyna. Lo denuncia l'emittente per la quale lavora, la Hromadske, che su Twitter riferisce che la reporter è stata tenuta prigioniera dai russi. ''Non riusciamo a metterci in contatto con lei. Chiediamo alla comunità internazionale di aiutarci a trovare e a far rilasciare Viktoria Roshchyna''. Sarebbe stata arrestata il 15 marzo.

Ore 7 - Zelensky chiede incontri veri per la pace, Putin finge di non sentire

Dopo oltre 20 giorni di guerra, la barbara invasione della Russia sembra entrata in una fase di stallo. I militari di Vladimir Putin non riescono a prendere le città principali, la popolazione inizia a soffrire la fame. Secondo il presidente ucraino i colloqui "sono l'unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori". Ma Putin fa finta di non sentire: "Abbiamo fatto risorgere questi territori" ha detto in un evento pubblico a Mosca. Ancora bombe, in particolare su Leopoli e Mykolaiv, dove sono state colpite due caserme dell'esercito ucraino: almeno 45 morti

