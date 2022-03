Guerra in Ucraina, bombardamenti vicino all'aeroporto di Leopoli. Combattimenti a Mariupol e raid su Kiev. Gli Usa: "Rischio uso nucleare se conflitto si prolunga" | Diretta, video e foto

18 marzo 2022 a

a

a

Ore 11 - Putin: "Da Kiev soluzioni sempre più irrealistiche"

Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso in un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz la situazione in

Ucraina. Lo ha riferito il Cremlino citato da Tass, spiegando che Putin ha detto a Scholz che Kiev sta cercando di ritardare i negoziati in ogni modo possibile, avanzando proposte sempre più irrealistiche. Mosca è pronta a continuare la ricerca di soluzioni, in linea con i suoi approcci di principio, durante i colloqui con Kiev.

Ore 10,30 - Oggi telefonata Putin-Macron

Nuovo colloquio telefonico tra Francia e Russia. Secondo quanto riferito dal Cremlino, si terrà in serata la telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente francese Emmanuel Macron.

Ore 10,20 - Papa Francesco: "Guerra fallimento di politica e umanità"

"Vi esorto a continuare a pregare, affinché quanti detengono le sorti delle Nazioni non lascino nulla di intentato per fermare la guerra e aprire un dialogo costruttivo per porre fine all’immane tragedia umanitaria che sta provocando". Sono le parole di Papa Francesco nel messaggio a monsignor Gintaras Grušas, Arcivescovo di Vilnius e Presidente del Ccee in occasione dell’apertura delle Giornate Sociali Cattoliche Europee, in programma a Bratislava dal 17 al 20 marzo. "Il sangue e le lacrime dei bambini, le sofferenze di donne e uomini che stanno difendendo la propria terra o scappando dalle bombe scuotono la nostra coscienza. Ancora una volta l’umanità è minacciata da un abuso perverso del potere e degli interessi di parte, che condanna la gente indifesa a subire ogni forma di brutale violenza. Oggi più che mai urge rivedere lo stile e l’efficacia dell’ars politica. Davanti ai tanti mutamenti a cui stiamo assistendo a livello internazionale, è doveroso rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale, capace di realizzare la fraternità a partire da popoli e nazioni che vivano l’amicizia sociale. La guerra, che lascia il mondo peggiore ed è un fallimento della politica e dell’umanità, una resa vergognosa alle forze del male, possa suscitare in questo senso una reazione di segno opposto, un impegno a rifondare un’architettura di pace a livello globale, dove la casa europea, nata per garantire la pace dopo le guerre mondiali, abbia un ruolo primario. La tragedia della guerra che si sta consumando nel cuore dell’Europa ci lascia attoniti; mai avremmo pensato di rivedere simili scene che ricordano i grandi conflitti bellici del secolo scorso. Il grido straziante d’aiuto dei nostri fratelli ucraini ci spinge come Comunità di credenti non solo a una seria riflessione, ma a piangere con loro e a darci da fare per loro; a condividere l’angoscia di un popolo ferito nella sua identità, nella sua storia e tradizione".

Ore 10,08 - Lavrov: "Sanzioni ci rafforzano"

L’Occidente "continuerà a imporre sanzioni contro la Russia", ma "siamo abituati, le sanzioni ci hanno sempre solo rafforzato". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista a Rt. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "ha espresso il desiderio di voler eliminare i russi dalla Crimea. Dopo il 2014 abbiamo effettivamente capito e imparato a contare su noi stessi, ora«non c’è più l’illusione che un giorno potremmo contare nuovamente sui nostri partner occidentali. Non potremmo più contare sull’Occidente, sappiamo che dobbiamo avere degli alleati che vogliono stare dalla nostra parte". Lavrov ha anche detto che i Paesi "hanno votato contro di noi all’Assemblea generale dell’Onu perchè sottoposti a pressione e ricatti, sono state rivolte minacce ai delegati, riguardanti anche i loro figli che studiano all’estero e i loro conti bancari".

Ore 09,34 - Abbattuto caccia russo nella regione di Kiev

Le forze di terra ucraine hanno abbattuto un cacciabombardiere russo SU-34 nel distretto di Bucha nella regione di Kiev, ha affermato Oleksandr Pavliuk, capo dell’amministrazione militare regionale di Kiev. "Stiamo chiudendo i cieli della regione di Kiev con le nostre stesse forze! Intorno alle 8:15, un cacciabombardiere nemico SU-34 è stato abbattuto dalle unità di difesa aerea delle forze di terra dell’Ucraina nel distretto di Bucha. L’aereo è stato abbattuto usando Stinger MANPADS", ha scritto sul suo canale Telegram.

Ore 09,30 - Di Maio: "E' guerra di Putin, solo lui può decidere cosa fare"

"Questa è la guerra di Putin e solo lui può fermarla o può pensare in maniera scellerata di allargarla". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Speciale Tg1. "Da noi, come Ue, Nato e tutti i Paesi che hanno votato contro la Russia alle Nazioni Unite, non verranno mai azioni che contribuiscano all’escalation", ha sottolineato il ministro, ribadendo che l’Italia non è d’accordo a introdurre una no-fly zone in Ucraina e non è d’accordo "a fare azioni che aumentino la tensione ed espongano la Nato. L’esercito russo non avanza come previsto e questo sta aumentando l’aggressività degli attacchi".

Ore 09,26 - Un morto nell'attacco a Kiev

Nel distretto di Podilskyi di Kiev una persona è morta e quattro sono rimaste ferite dopo lo scoppio di un incendio in un edificio residenziale colpito dai resti di un missile. Lo ha reso noto il Servizio statale ucraino per le emergenze. Nella capitale durante la notte e stamattina sono state attivate le sirene di allerta aerea. Questa mattina sul canale Telegram della città è stata diffusa la notizia secondo cui un quartiere residenziale nel distretto di Podilskyi è stato bombardato.

Ore 09 - Di Maio: "In Ucraina ci sono 326 italiani"

Ad oggi sono ancora 326 gli italiani in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Speciale Tg1. "Xredo che anche in queste ore continueranno a diminuire. Nell’Unità di crisi della Farnesina tutto il personale sta lavorando ogni giorno, sentendo direttamente gli italiani per portarli via", ha aggiunto Di Maio, sottolineando però che "ci sono alcune città, come Kherson e Mariupol dalle quali per riuscire a portar via gli italiani servono le condizioni di sicurezza altrimenti è meglio che restino lì nelle condizioni di sicurezza migliori".

Ore 08,40 - No-fly zone russa sul Donbass

La Russia ha creato una no-fly zone sulle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nel sud-est dell’Ucraina. Lo ha detto il portavoce delle milizie di Donetsk, Eduard Basurin, citato dall’agenzia Interfax. In un’intervista sul canale televisivo Rossiya-24, rispondendo alla domanda diretta se sia stata creata una no-fly zone sul Donbass, Basurin ha risposto: "Sì, penso di sì".

Ore 08,30 - Mosca: "Combattimenti nel centro di Mariupol"

A Mariupol, "unità della Repubblica popolare di Donetsk, con il supporto delle forze armate russe, restringono l’accerchiamento e combattono contro i nazionalisti nel centro della città". Lo afferma, in una comunicazione su Telegram, il ministero della difesa russo. "Il raggruppamento di truppe della Repubblica popolare di Lugansk con il supporto delle forze armate russe - si legge ancora - ha liberato oltre il 90% del territorio della repubblica. Nella Repubblica popolare di Donetsk - aggiunge il ministero - le forze armate della Federazione Russa continuano la loro offensiva di successo nella direzione nord. Durante il giorno hanno preso il controllo di Zolotaya Niva, Novodonetsky, Novomayorskoye e Prechistovka".

Ore 08,20 - Nel pomeriggio colloquio Biden-Xi

Il colloquio tra il presidente Usa Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping si terrà oggi alle ore 14 italiane. Lo ha riferito la Casa Bianca.

Ore 08,05 - Oggi apertura di corridoi umanitari a Sumy

Dmytro Zhyvytskyi, capo dell’amministrazione statale regionale di Sumy, ha confermato l’apertura odierna di una serie di corridoi umanitari nella regione. Le colonne dei profughi dovrebbero iniziare a muoversi proprio in questi minuti.

Ore 08 - Bombardata area residenziale di Kiev

L’esercito russo ha sparato su un’area residenziale nel distretto di Podilskyi a Kiev, ha reso noto su Telegram l’amministrazione comunale della città. "I soccorritori e i medici stanno già lavorando sulla scena". Non è ancora chiaro se ci siano vittime.

Ore 07,40 - Zelensky: "Mercenari, avete preso peggior decisione della vostra vita"

Unirvi alle forze russe per combattere contro gli ucraini "sarebbe la peggiore decisione della vostra vita". È quello che ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un video su Facebook, rivolto ai mercenari stranieri che sarebbero stati chiamati da Mosca per unirsi alle forze russe. "Una vita lunga è meglio dei soldi che vi vengono offerti per una breve", ha detto Zelensky.

Guerra Ucraina-Russia, esplosioni a Leopoli. Incendio a Kharkiv

Ore 07,30 - Separatisti: "Serie di raid di Kiev nella repubblica di Luhansk"

L’esercito ucraino ha bombardato cinque siti nella repubblica di Luhansk per cinque volte nelle ultime 24 ore. È quanto denunciano il leader separatisti filorussi citati dall’agenzia di stampa Tass, secondo cui sarebbero state danneggiate 18 abitazioni e un asilo, oltre a una fabbrica per la produzione del ferro.

Ore 07,15 - Sindaco Leopoli: "Non è stato attaccato l’aeroporto"

Non è stato colpito l’aeroporto di Leopoli, ma un edificio vicino. Lo ha assicurato il sindaco di Leopoli su Telegram, dopo le esplosioni avvenute questa mattina nella città dell’Ucraina occidentale. "Non si tratta dell’aeroporto", ha scritto. "La situazione è ancora in corso di chiarimento". In un messaggio successivo, il sindaco specifica che è stata colpita una struttura dedicata alla riparazione degli aerei, ma "non ci sono vittime", perché le attività erano state interrotte nei giorni scorsi.

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky a mercenari: "Peggiore decisione vostra vita"

Ore 06,30 - Attaccato aeroporto di Leopoli

Diverse esplosioni sono state sentite a Leopoli, nell’Ucraina occidentale, pochi minuti dopo il suono delle sirene. Le immagini dei media locali mostrano del fumo salire dall’aeroporto internazionale.

Ore 06 - Oms: "Attaccati 43 presidi medici"

Dall’inizio della guerra contro l’Ucraina, la Russia ha attaccato presidi medici 43 volte. Lo ha denunciato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intervenendo in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo riferisce The Kyiv Independent, affermando che gli attacchi alle strutture mediche violano le leggi umanitarie internazionali.

Ore 00,20 - L'intelligence Usa: "Rischio uso nucleare se guerra si prolunga"

Secondo l'Intelligence degli Usa, ci si può aspettare che Vladimir Putin arrivi alla minaccia nucleare contro l’Occidente se l’Ucraina continuerà a resistere all’invasione russa. È quanto emerge dl nuovo rapporto citato da Bloomberg.

Emergenza profughi, piano per l'impiego lavorativo negli hotel di 300 rifugiati ucraini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.