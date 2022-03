Lavoro da killer, ecco lo stipendio dei mercenari ingaggiati dalla Russia di Vladimir Putin: quanto guadagnano

17 marzo 2022 a

Quanto guadagnano i mercenari siriani agli ordini della Russia? E' il Corriere della Sera a riportare quale sarebbe il salario offerto ai soldati che il dittatore Vladimir Putin continua a definire volontari. Il salario sarebbe di circa mille dollari al mese per un periodo non inferiore ai sette. Sono somme considerate importanti per chi vive in un Paese disastrato come la Siria. Mille dollari al mese per combattere e uccidere senza alcuna pietà. Nel servizio del Corriere della Sera si spiega che il cugino di Bashar Assad, presidente della Siria, sarebbe direttamente coinvolto nella costruzione dei battaglioni di mercenari. Le milizie sarebbero già arrivate al confine con il Donbass. Nell'operazione sarebbero coinvolti personaggi influenti a Damasco, tra cui dirigenti della milizia al Bustan, creata da Rami Makhlouf, cugino del presidente siriano. Una vera e propria mobilitazione per cercare di aiutare la Russia nell'invasione dell'Ucraina.

Makhlouf era considerato uno degli uomini più ricchi e potenti della Siria, al punto che per un certo periodo non era possibile fare affari per compagnie straniere senza il suo consenso e la sua partnership. Il cugino di Assad è però caduto in disgrazia nella primavera del 2020, quando è stato posto addirittura agli arresti in casa. Makhlouf ha però sempre mantenuto legami con i russi e pare che quindi sia coinvolto nell’ingaggio di soldati siriani da parte di Mosca.

Le milizie siriane sono considerate particolarmente importanti dalla Russia. Intanto vengono considerate molto preparate e abituate alle battaglie all'interno delle città, ma soprattutto sono chiamate a sostituire i militari di Vladimir Putin caduti nell'azione militare della Russia. Sarebbero migliaia i giovani militari russi che sono stati uccisi dagli ucraini. Putin si aspettava una manovra militare semplice e una veloce conquista dell'Ucraina, invece l'esercito avversario si è dimostrato non solo pronto e preparato, ma estremamente motivato per combattere il nemico.

