Guerra, ancora missili sulle città. Gli 007 inglesi: "L'invasione russa si è arenata". Gli ucraini: "Distrutti dieci bersagli aerei" | Diretta, video e foto

Ore 9.45 - Zelensky al parlamento tedesco: "Ogni bomba alza il muro tra Ucraina e Ue"

Più alto e più resistente il muro che si sta danzando tra l'Ucraina e l'Europa. Parole del presidente Volodymyr Zelensky al parlamento tedesco. "Il muro è più forte, con ogni bomba che cade in Ucraina, con ogni decisione che non viene presa nonostante il fatto che voi potreste aiutarci".

Ore 9.30 - Ministro della difesa dell'Ucraina: "A Mariupol si stimano 20mila morti"

Si stimano in 20mila le vittime nella città di Mariupol. "Era una città di 400.000 mila persone, da tre settimane è in condizioni di sopravvivenza senza acqua e corrente elettrica. Viene colpita da missili in continuazione, anche i convogli umanitari vengono bombardati. Si stima che le perdite civili siano 20 mila". Sono parole del ministro della Difesa ucraina, Oleksii Reznikov, in collegamento con le commissioni Esteri e Difesa del parlamento europeo.

Ore 9.15 - Biden: "Putin criminale di guerra". Putin: "Parole imperdonabili"

Nuovo attacco verbale senza mezzi termini del presidente Usa, Joe Biden, nei confronti di Vladimir Putini: "E' un criminale di guerra". Pesante la replica della Russia: "Parole imperdonabili"

Ore 9.10 - Mattarella: "Battere le ragioni della guerra iniziata dalla Russia"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto sull'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia: "La indivisibilità della condizione umana ci deve spingere oggi, con fermezza, insieme agli altri paesi che condividono i valori democratici, ad arginare e a battere le ragioni della guerra aperta dalla Federazione Russa al centro dell'Europa". Il capo dello Stato in un messaggio nella giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, 161esimo anniversario.

Ore 8.45 - L'Ucraina: "Abbattuti altri dieci bersagli aerei"

La difesa aerea delle forze armate ucraine ha distrutto dieci bersagli aerei nemici nell'ultima giornata di guerra. Abbattuti due cacciabombardieri Su-34, tre caccia Su-34SM, tre elicotteri e un drone.

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: "Terza guerra mondiale potrebbe essere già iniziata"

Ore 8.30 - Gli 007 inglesi: "L'invasione della Russia si è arenata"

Nel rapporto quotidiano gli 007 inglesi ribadiscono che l'invasione russa dell'Ucraina "si è ampiamente bloccata su tutti i fronti". Secondo i servizi segreti britannici "sono minimi i progressi sul terreno, nel mare e nello spazio aereo dell'armata russa". I militari occupanti avrebbero subito gravissime perdite. "La resistenza è ancora solida e ben coordinata. Le grandi città restano sotto il controllo dell'Ucraina".

Ore 8.20 - Attaccata Merefa, vittime tra i militari

Nella notte attaccata la città di Merefa, nell'area orientale dell'ucraina. Ci sono vittime tra i militari ucraini. Bombardata una scuola e il centro comunitario. La città conta 21.500 residenti. Vittime tra i militari.

Guerra Ucraina-Russia, missile su palazzo Kiev. Colpita Merefa

Ore 8 - Ancora missili su Kiev e Mariupol

In Ucraina ancora pesanti e ripetuti attacchi dell'esercito russo su diverse città nelle ultime ore. A Kiev i missili hanno colpito una zona residenziale, causando diverse vittime. A Mariupol bersagliato il teatro usato come rifugio da parte dei civili. Mosca cerca di negare ogni responsabilità. Un eventuale accordo per il cessate il fuoco è ancora lontano, come ha confermato il ministro degli esteri ucraino Kuleba alla Cnn.

Biden: "Dagli Usa 1 miliardo per aiuti militari all'Ucraina"

