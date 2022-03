Terremoto, forte scossa di magnitudo 7.3 in Giappone nella zona di Fukushima: diramato allarme tsunami. Il video

Sullo stesso argomento: Scossa di magnitudo 3.5 nella zona dei Campi Flegrei

Un forte terremoto è stato registrato in Giappone alle ore 22,36 locali; le 15,36 in Italia. La scossa, di magnitudo 7.3, è stata segnalata nella regione di Fukushima. Il sisma è stato avvertito anche a Tokyo e l’agenzia meteorologica giapponese ha diramato un allarme tsunami. Non è chiaro al momento se siano stati registrati danni alla centrale nucleare, teatro di un grave incidente nucleare nel 2011, provocato proprio da un potente terremoto seguito da uno tsunami l’11 marzo.

Come si vede nel video pubblicato da Nhk news su Twitter, la scossa ha provocato anche interruzioni di corrente e lampi nel cielo. Immagini che fanno davvero paura.

Articolo in aggiornamento

