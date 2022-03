Ucraina, ancora bombe sulle città. A Kharkiv 500 vittime. Attacco a sud di Odessa | Diretta, video e foto

Julie Mary Marini 16 marzo 2022 a

Ore 10.20 - La Russia: "Negoziati lenti, ma vogliamo la pace"

"Difficili e lenti". Così il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky definisce i negozianti per la pace. Ma la Russia vorrebbe "sinceramente la pace". Secondo Medinsky "serve una Ucraina pacifica, libera, indipendente e neutrale, membro di nessun blocco militare, fuori dalla Nato".

Ore 10.10 - Lavrov: "Intesa vicina su alcuni punti, la guerra definirà nuovo ordine mondiale"

La guerra in corso in Ucraina "definirà il nuovo ordine mondiale". Lo sostiene Sergei Lavrov, il ministro degli Esteri russo. A suo avviso su alcuni punti l'intesa è già vicina. A suo avviso il colloquio "è difficile, ma ci sono le possibilità di un compromesso".

Ore 9.45 - Blair: "L'invasione sarà la fine di Putin"

La Gran Bretagna sempre più compatta dal punto si vista politico. Anche l'ex primo ministro Tony Blair si scaglia contro Vladimir Putin: "Ha sbagliato malamente i calcoli. Impressionante l'unità dell'Occidente. L'aggressione potrebbe preannunciare la caduta di Putin".

Ore 9.40 - Zelensky: "Vinceremo questa guerra"

Ancora una durissima presa di posizione del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy: "Con alleati così vinceremo questa guerra". Lo ha dichiarato dopo l'incontro con i primi ministri di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia. L'esercito russo ha lanciato "controffensive in diverse zone operative". E' stato annunciato dal consigliere del presidente, Mykhailo Podolyak: "Questo cambia radicalmente le disposizioni delle parti" nei dialoghi. Ha spiegato, inoltre, che molti giornalisti hanno iniziato a lasciare i canali televisivi di Stato.

Ore 9.30 - Il generale Goretti: "Caccia italiani a pochi km dalla guerra. Serve massima attenzione"

L'Italia ha raddoppiato i caccia Eurofighter in servizio con la Nato in Romania. Il generale Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, in audizione alle commissioni Difesa, ha spiegato che "siamo a meno di meno di venti miglia dal confine ucraino. Dobbiamo prestare attenzione nella nostra attività di difesa aerea: basta niente per sconfinare e trovarci in guerra. Per questo dico ai miei equipaggi che mai come ora ogni cosa deve essere fatta secondo le regole. Non bisogna mai farsi prendere dalla foga di vedere cosa c'è. Potrebbero esserci tentativi di farci entrare in territorio ucraino e sarebbe la fine".

Ore 9.20 - Un bambino al minuto diventa rifugiato

Ogni minuto un bambino dell'Ucraina diventa un rifugiato. Lo sostiene James Elder, portavoce dell'agenzia Onu per l'infanzia Unicef. Sono già 1.4 milioni i bambini fuggiti dall'Ucraina. Negli ultimi venti giorni più di 70mila bimbi sono diventati rifugiati: "Un bambino che diventa rifugiato ogni minuto dall'inizio del conflitto".

Ore 9.20 - Putin: "L'Ucraina non è seria nei negoziati".

Secondo Vladimir Putin l'Ucraina non è seria nei negoziati. E' stato lo stesso presidente della Russia a dirlo al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante un colloqui. E' il servizio stampa del Cremlino a sostenerlo.

Ore 9.15 - La Gran Bretagna: "Fermare Putin a tutti i costi"

Il dittatore Vladimir Putin deve essere fermato "ad ogni costo". Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri britannica Liz Truss. Si è detta "scettica" sui colloqui di pace.

Ore 9 - Il ministro russo: "Distrutti 111 caccia e 1.353 carri armati"

Il ministro della Difesa russo ha reso noto che l'esercito di Mosca ha distrutto 111 caccia, 68 elicotteri, 160 droni dell'Ucraina dall'inizio dell'invasione. I russi, secondo il loro bollettino, avrebbero distrutto anche 159 sistemi missilistici di difesa aerea, 1.353 carri armati e altri tipi di veicoli corazzati, 129 lanciarazzi, 493 sistemi di artiglieria e mortai e 1.096 veicoli militari speciali.

Ore 8.40 - Il Papa: "I bambini soffrono per colpa degli adulti"

Ancora un durissimo attacco di Papa contro la guerra: "In Ucraina i bambini soffrono per colpa della superbia degli adulti". Il Pontefice l'ha detto ricevendo gli studenti della scuola La Zolla di Milano. "Voi - ha detto ai ragazzi - avete davanti un futuro, una sicurezza di crescere in una società di pace. Invece loro devono fuggire dalle bombe, e stanno soffrendo, con il freddo".

Guerra Ucraina-Russia, Mariupol e Odessa bombardate dal mare

Ore 8.15 - Gli 007 inglesi: "L'esercito russo in stallo"

Gli 007 inglesi ribadiscono che l'esercito russo sta cercando di superare le sfide del territorio ucraino, ma i militari del Paese invaso hanno bloccato la loro avanzata. Secondo i servizi britannici, le forze russe si sono affidate alla rete stradale e hanno avuto difficoltà a condurre manovre fuoristrada. Stanno soffrendo anche la distruzione dei ponti da parte delle Forze ucraine.

Ore 8 - Nella notte colpi di artiglieria contro le coste di Odessa

Razzi e colpi di artiglieria dalle navi russe contro le coste di Odessa, ma per ora nessun tentativo di sbarco. Lo scrive su Twitter il consigliere del ministero degli Interni di Kiev Anton Gerashchenko. I bombardamenti sono iniziati nel pieno della notte. Non vengono segnalati tentativi di sbarco.

Ucraina-Russia: italiano residente a Kiev, '12mila km per recuperare profughi'

Ore 7.55 - Biden al vertice Ue di Bruxelles

Joe Bide, presidente degli Usa, parteciperà al vertice dell'Unione europea in programma a Bruxelles il 24 e 25 marzo.

Ore 7.30 - Le navi russe bombardano Mariupol

La marina russa ha iniziato ad attaccare Mariupol anche dal mare. Lancio di razzi dalle navi che sono nella zona del villaggio di Bilosaraiska Kosa.

Ore 7 - Ancora bombe sulle città ucraine. Missili sulla costa sud di Odessa

L'esercito russo intensifica gli attacchi sulle città ucraine. Di nuovo bombardata Kharkiv dove dall'inizio del conflitto sarebbero state uccise cinquecento persone. Nel corso della notte è stata bombardata anche la costa sud di Odessa. Esplosioni anche a Kiev e Mariupol. Secondo gli esperti i russi stanno spingendo di più anche per avere più forza durante le trattative.

