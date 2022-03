Guerra in Ucraina, esplosioni a Kiev, almeno due morti. Oggi nuovi negoziati con la Russia. Il consigliere di Zelensky: "Conflitto potrebbe finire a maggio" | Diretta, foto e video

15 marzo 2022 a

Ore 08,30 - Sale il numero delle vittime dell'attacco alla torre della tv

Si aggrava a 19 morti il bilancio nell’attacco aereo contro la torre televisiva nella regione settentrionale di Rivne, in

Ucraina. Lo riporta Sky News.

Ore 07,30 - Oggi l'apertura di quattro corridoi umanitari a Sumy

E' prevista per oggi l'apertura di altri quattro corridoi umanitari nella regione di Sumy. Stando a un messaggio di Telegram di Dmytro Zhyvytsky, capo dell’amministrazione regionale, le vie di evacuazione dalle città di Sumy, Konotop, Trostianets e Lebedyn sono attive tra le 9 e le 21 ora locale (dalle 8 alle 20 italiane). Sumy - vicino al confine russo - è stata oggetto di pesanti bombardamenti che hanno portato a interruzioni di corrente e acqua da quando è iniziato il conflitto lo scorso 24 febbraio.

Ore 06,30 - Consigliere Zelensky: "Guerra potrebbe finire a maggio"

Oleksiy Arestovich, consigliere del capo di stato maggiore del presidente ucraino Zelensky, afferma che la guerra in Ucraina probabilmente finirà all’inizio di maggio quando la Russia esaurirà le risorse per attaccare il suo vicino. Lo si legge sul sito di Al Jazeera, che a sua volta cita alcuni media locali. "Penso che entro maggio, inizio maggio, dovremmo avere un accordo di pace, forse molto prima, vedremo, sto parlando delle ultime date possibili", ha detto Oleksiy Arestovich in un video pubblicato da diversi media ucraini. "Siamo a un bivio ora - ha aggiunto il consigliere del presidente ucraino - o ci sarà un accordo di pace raggiunto molto rapidamente, entro una o due settimane, con il ritiro delle truppe e tutto il resto, o ci sarà un tentativo di mettere insieme alcuni, diciamo, siriani per un secondo round e, quando maciniamo anche loro, un accordo entro metà aprile o fine aprile".

Ore 04,00 - Forti esplosioni a Kiev: almeno due morti

Nuove esplosioni a Kiev: la Cnn ha annunciato che alle ore 04 locali, le 06 in Italia, due forti esplosioni sono state avvertite nella capitale ucraina, nel distretto Podilsk. Come riporta il sito del Kiev Indipendent, che cita un post delle autorità ucraine, l'esercito russo ha colpito un edificio residenziale di dieci piani. Subito dopo si è verificato un incendio dal primo al quinto piano. Almeno due persone sono morte, più di 30 i feriti.

Ore 00,20 - Zelensky: "Negoziati proseguono oggi"

Proseguiranno nel corso della giornata odierna i negoziati tra Ucraina e Russia per provare a trovare un accordo sulla conclusione della guerra. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando in un video che la delegazione ucraina ha svolto ieri un buon lavoro durante i colloqui. Zelensky ha detto di avere parlato con il primo ministro israeliano Naftali Bennett come parte degli sforzi per "porre fine rapidamente alla guerra" e raggiungere una "pace onesta". Bennett, impegnato nella mediazione per una soluzione pacifica, ha anche parlato lunedì con il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente ucraino ha anche menzionato una dipendente della TV di Stato russa che ha interrotto il principale programma di notizie serali su Russian Channel 1 correndo in uno studio con un poster contro la guerra in Ucraina. La donna è stata arrestata. Inoltre, nel tentativo di sostenere l’economia gravemente martoriata dalla guerra, Zelensky ha annunciato un piano per ridurre drasticamente le tasse per le imprese.

