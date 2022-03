Guerra in Ucraina, la Russia bombarda anche un condominio: due morti. Giornata di negoziati. Gli Usa avvisano la Cina | Diretta, video e foto

Julie Mary Marini 14 marzo 2022 a

a

a

Ore 10.35 - Altro colpo di Anonymous alla Russia: violate le stampanti militari

Altro colpo assestato da Anonymous alla Russia. Il gruppo GhostSec ha violato centinaia di stampanti governative e militari. Lo riporta su Twitter uno degli account ufficiali degli attivisti. L'obiettivo è stampare, da remoto, documenti con lo stesso messaggio: "Questa non è la tua guerra. Questa è la guerra del tuo governo. Mentiamo a fratelli e sorelle. I soldati di alcune unità militari pensano di eseguire attività di formazione. Ma quando raggiungono il loro obiettivo, vengono accolti da ucraini che vogliono vendicarsi per la distruzione della loro terra portata avanti dai burattini di Putin".

Ore 10.30 - Sono 40mila i mercenari siriani arruolati dalla Russia

Sarebbero oltre 40mila i soldati siriani arruolati finora dalla Russia. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani che si avvale da anni sul terreno di una fitta rete di fonti locali. Per ora nessun siriano è stato trasferito al fronte ucraino dai rappresentanti militari russi. Non sono volontari ma mercenari che hanno ricevuto la promessa di ottenere "salario e privilegi".

Ore 10.20 - L'Italia ha già accolto quasi 40mila profughi

Dall'inizio del conflitto armato, in Italia sono entrati 37.447 profughi: 19.002 donne, 3.298 uomini e 15.147 minori. I dati sono stati diffusi dal Viminale.

Ore 10.1o - La Germania acquista 35 aerei da guerra

La Germania sembra aver deciso di armare il Paese. Preve di acquistare 35 caccia F35 dagli Stati Uniti. Lo ha riferito una fonte parlamentare.

Ore 10 - Uccisi novanta bambini, bombardate 379 scuole

Dall'inizio dell'attacco russo novanta bambini morti e cento feriti. E' il bilancio, purtroppo provvisorio, dell'ufficio del procuratore generale ucraino. La maggior parte delle vittime nelle regioni di Kiev, Kharkiv, Donetsk, Chernihiv, Sumy, Kherson, Mykolaiv e Zhytomyr. Sono state colpite 379 scuole, di cui 59 completamente distrutte.

Ore 9.30 - Kuleba: "Dateci le armi per battere Putin"

"Chi ha paura di essere trascinato nella terza guerra mondiale, chiediamo di fornirci le armi necessarie: l'Ucraina sta combattendo con successo contro la Russia". Sono parole del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. "Applicate più sanzioni e isolatela completamente. Aiutate l'Ucraina a costringere Putin al fallimento e scongiurerete una guerra più grande".

Ore 8.45 - Bombardato l'aeroporto Antonv di Kiev

A nord di Kiev è stato bombardato l'aeroporto Antonov, conosciuto anche come Hostomel. Si tratta della più importante stazione aerea cargo dell'Ucraina che viene usato anche come base militare.

Ore 8.35 -In Ucraina ancora 400 italiani. 34 nelle città sotto assedio

In Ucraina ci sono ancora 400 italiani rispetto ai 2mila che vivevano nel Paese prima dell'invasione dell'esercito russo. 34 di loro sono bloccati in città assediate. Il ministro Di Maio sottolinea che "lavoriamo tutti i giorni per cercare di portarli fuori".

x 1 / 14

Ore 8.30 - A Roma il vertice Usa-Cina. Kiev e Mosca continuano a trattare

Oggi giornata importante a Roma dove è in programma il vertice sull'Ucraina tra il consigliere alla Sicurezza nazionale americano Sullivan e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Yang. La Russia ha avanzato una richiesta di armi alla Cina e gli Stati Uniti hanno già dichiarato che un eventuale assenso avrebbe conseguenze. Intanto sempre oggi riprendono in videoconferenza i colloqui tra Mosca e Kiev. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio oggi sarà a in Romania e Moldavia.

Ore 8.10 - Condominio bombardato: due morti

A Kiev un condominio di 9 piani è stato bombardato nel distretto di Oblon. Per ora il bilancio è di due morti, i cadaveri sono stati rinvenuti dai soccorritori. Tre persone ferite. Altre quindici sono state salvate dall'incendio che si è sviluppato e 63 sono state evacuate.

Ucraina: da inizio guerra 7 ospedali distrutti e 104 danneggiati

Ore 8 - Sirene per gli attacchi aerei in 19 regioni

E' stata un'altra notte intensa per gli ucraini. Le sirene hanno suonato in 19 delle 24 regioni e ancora una volta milioni di civili sono stati costretti a dormire nei rifugi.

Ore 7 - Pianificato l'attacco navale di Odessa

La Russia starebbe per sferrare un'invasione navale ad Odessa. Lo riporta il New York Post che cita il segretario del Consiglio nazionale per la Sicurezza e la difesa di Kiev, Oleksiy Danilov. L'attacco sarebbe stato pianificato e rinviato a causa del maltempo. Gli ucraini stanno preparando la difesa della città.

Ore 6.45 - La Russia chiede alla Cina armi e soldi

Richieste di aiuto della Russia alla Cina. Vladimir Putin vorrebbe assistenza militare ed economica. La notizia è stata riportata dalla Cnn.

Video su questo argomento Zelensky: “No fly zone o razzi russi cadranno su suolo Nato”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.