Schevchenko: "I miei familiari in Ucraina resistono. Io non posso tornare, aiuto il Paese da lontano. L'Italia è stata eccezionale"

I suoi familiari per ora stanno bene e non hanno intenzione di lasciare l'Ucraina. L'Italia è stata solidale e affettuosa e lui cerca di aiutare il suo Paese da lontano, non potendo rientrare. E' Andriy Schevchenko, il campione ucraino, già stella del Milan che ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera: "I miei li sento più volte al giorno. Mia madre Lubovemia e mia sorella Elena sono in casa, a venticinque minuti dal centro di Kyiv. Adesso le hanno raggiunte altri parenti, tra cui mia zia Lida, che ha passato quattro giorni chiusa in cantina. Abita vicino a un aeroporto, il suo quartiere è stato bombardato". Per il momento non intendono lasciare l'Ucraina, che è "la loro patria, la loro terra, la loro casa. Semmai avrei preferito raggiungerli io. Perché avrebbero dovuto andarsene?".

Per Schevchenko quella in Ucraina "non è una guerra, non è un’operazione speciale, come la vogliono vendere. È un’aggressione. Un crimine contro i civili. Nessuno ci ha voluto credere, sino all’ultimo. Non potevamo immaginare che la Russia ci avrebbe fatto questo. Ci pareva impossibile". L'ex stella rossonera ha "pensato tantissime volte" di tornare in Ucraina "ma è impossibile. Hanno chiuso subito tutto. Gli aeroporti sono stati bombardati per primi. Quindi ho deciso di difendere il mio Paese come posso. Raccontando chi siamo, quanto stiamo soffrendo. Aiutando le vittime e i rifugiati. La risposta dell’Italia è stata eccezionale".

Il campione "attraverso GoFoundMe" ha "raccolto 343.764 euro per la Croce Rossa: traumakit, medicine, viveri. Altri fondi sono raccolti dalla Fondazione Milan, che ha messo in vendita la riproduzione delle maglie che indossavamo a Manchester quando nel 2003 vincemmo la Champions. Mi ha chiamato il mio amico Giorgio Armani, che si è mobilitato di persona. Ho parlato con il sindaco di Firenze e con il sindaco di Milano. Spero di poter annunciare presto un’iniziativa speciale...". Per Shevchenko "Milano e l’Italia sono la mia seconda patria. Milano è una città particolarmente generosa. Sono certo che potrà e vorrà accogliere molti ucraini che fuggono dalla guerra. Saranno quasi tutti bambini, donne e anziani, perché gli uomini tra i 18 e i 60 anni non possono lasciare il Paese".

