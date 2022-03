Guerra in Ucraina, raid su tutte le città. In Bielorussia obitori pieni di cadaveri dell'esercito di Putin. Zelensky: "Grazie Italia" | Diretta, video e foto

13 marzo 2022 a

Ore 8.30 - La Russia: "Distrutti 3.687 obiettivi militari"

La guerra della propaganda continua e la Russia diffonde l'ennesima notizia sulla sua superiorità. Secondo il ministero della Difesa sono stati distrutti 3.687 obiettivi militari ucraini. Il generale Igor Konashenkov sostiene che nelle ultime ore sono stati abbattuti un aereo Su-24 e due droni. Dall'inizio del conflitto sarebbero 99 gli aerei ucraini distrutti e 128 i droni.

Ore 8.25 - Otto missili contro il Centro internazionale per la pace

E' stato colpito con otto missili il Centro internazionale per il mantenimento della pace e la sicurezza a Yavoriv, vicino al confine con la Polonia. Lo conferma il comando militare della regionale di Leopoli. La base è distante 30 chilometri della città ed è stata creata nel 2007 per addestrare le forze armate ucraine. Ospita anche truppe internazionali. E una delle due basi ucraine dove si svolgono esercitazioni militari internazionali.

Ore 8.20 - Gli 007 inglesi: "Grande resistenza delle forze armate dell'Ucraina"

Le forze armate dell'Ucraina continuano a resistere in tutto il Paese e l'esercito russo paga a caro prezzo ogni avanzamento. Lo sostengono gli 007 inglesi che fanno il punto sul conflitto. La Russia nelle ultime ore ha scatenato l'offensiva più intensa.

Ore 8.19 - Raid aerei russi al confine con la Polonia

La Russia alza il tiro. Numerosi attacchi aerei su un campo di addestramento militari nei pressi della città di Leopoli, vicino al confine con la Polonia. Rischia di essere l'ennesima provocazione per l'Occidente.

Ore 8 - Zelensky: "Evacuate altre 13mila persone". Il grazie all'Italia

I corridoi umanitari hanno funzionato. Il presidente Zelensky spiega che quasi 13mila persone sono state evacuate. Il numero uno del Paese ha ringraziato l'Italia per la manifestazione di solidarietà di Firenze: "Milioni di persone hanno ascoltato il mio appello trasmesso in diretta o registrato. Godiamo del più grande sostegno nella storia dell'Ucraina per le nostre aspirazioni e la nostra indipendenza", ha aggiunto il leader ucraino".

Ore 7.30 - Gli obitori della Bielorussia pieni di soldati russi

Nelle città bielorusse di Mozyr e Gomel gli obitori sono pieni di cadaveri di soldati russi. Lo sostiene il portale Ukrainskaya Pravda. diversi testimoni sono rimasti scioccati dal numero delle vittime. A Kamianka "il cimitero è stato recintato, a nessuno è permesso di entrare e hanno iniziato a seppellire i russi".

Ore 7.25 - Sulla A14 si ribalta bus con ucraini: un morto

Drammatico incidente sull'autostrada A14: all'altezza di Forlì si è ribaltato un autobus che trasportava profughi ucraini. Un morto e diversi feriti.

Ore 7 - Sirene in tutte le province dell'Ucraina

La Russia concentra i suoi attacchi. Sirene in quasi tutte le province del Paese per avvisare i residenti a correre nei rifugi. L'allerta è scattata di nuovo anche a Kiev, Kharkiv e Dnipro.

Ore 6.45 - "Attacchi in almeno nove ospedali ucraini"

Secondo gli Stati Uniti dall'inizio dell'invasione l'esercito russo ha colpito almeno nove strutture mediche dell'Ucraina. Lo scrive il Washington Post che ha esaminato oltre 500 video e foto sui sociale media degli ospedali e parlato con testimoni e dipendenti, confrontando i dettagli con i funzionari dell'Ucraina, delle Nazioni Unite, dell'Oms, dell'Human Rights Watch e del Center for Information Resilience e Acled.

