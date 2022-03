Guerra in Ucraina, fucile e lecca lecca: la foto della bambina guerriera diventa virale

Julie Mary Marini 12 marzo 2022 a

Lecca lecca, fucile e lo sguardo verso l'orizzonte e probabilmente anche verso il futuro sognato. E' lo scatto pubblicato sui social e immediatamente diventato virale. L'ennesima fotografia emozionante che arriva dall'Ucraina invasa dalla Russia. Ragazza con caramella, è il titolo scelto per commentare un'immagine che viene subito condivisa da centinaia e centinaia di utenti e che conquista like su like. Per molti è il vero volto dell'Ucraina, coraggiosa e senza paura dell'invasore, una nazione pronta a dare la propria vita in nome della libertà. La foto rimbalza ovunque, in tutti i Paesi del mondo e finisce sugli organi di informazione. Un'altra immagine destinata a diventare simbolo di una guerra assurda, caratterizzata dalla brutalità dell'invasore e dalla voglia di libertà dei cittadini ucraini.

La foto, però, suscita anche forti polemiche. Non manca chi sostiene che sia soltanto una strumentalizzazione, chi la considera fake e chi invece scrive che le armi ai bambini non devono essere mai consegnate. A prescindere. Ma c'è anche chi paragona la piccola alla protagonista della serie di film Hunger Games, Katniss Everdeen, la ragazzina che guida un'autentica rivolta contro la dittatura di una terra dove ormai il popolo è ridotto in schiavitù. "La libertà - scrive l'utente - può esistere solo se sei disposto a lottare e morire per essa. Potrebbe essere la rappresentazione reale della Ghiandaia Imitatrice? "La speranza è l'unica cosa più forte della paura". La foto è stata scattata dal padre, Oleksii Kyrychenko. La piccola ha nove anni.

Di certo c'è che i bambini sono le prime vittime, come accade in tutte le guerre. Secondo i dati attuali, non ancora ufficiali, sarebbero più di settanta ad aver perso la vita a causa dei bombardamenti dell'esercito russo. Piccoli spezzati, spesso quando avevano collezionato soltanto qualche anno della loro vita. Le foto dei ragazzini uccisi continuano a rimbalzare sui social, così come i video che fanno emergere ancora una volta quanto spietate si stiano dimostrando le forze d'occupazione.

