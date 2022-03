Guerra, le notizie di oggi: Kiev bombardata. Colpito un ospedale oncologico. Putin vuole mettere in ginocchio la popolazione | Diretta, video e foto

12 marzo 2022 a

a

a

Ore 8.40 - Ancora bambini morti vicino Kharkiv

Cinque cadaveri sono stati recuperati dai Servizi di emergenza tra le macerie di un edificio nel villaggio di Slobozhanske, poco fuori Kharkiv. Tutte vittime dei bombardamenti russi. Due erano bambini.

Ore 8.30 - Anche i Pink Floyd contro la Russia: via la loro musica

Anche una delle band più famose della storia della musica si schiera contro la guerra: i Pink Floyd hanno deciso di rimuovere da tutti i fornitori digitali di Russia e Bielorussia la musica realizzata dopo il 1987. Annuncio via social: "Nel condannare fermamente l'invasione russa dell'Ucraina, le opere dei Pink Floyd, dal 1987 in poi, e tutte le registrazioni soliste di David Gilmour da oggi vengono rimosse da tutti i fornitori di musica digitale in Russia e Bielorussia".

Ore 8.20 - Attacco russo respinto nella città di Dnipro

Nuove esplorino all'alba nella città di Dnipro, nel centro dell'Ucraina. Il sindaco Borys Filatov spiega che il sistema di difesa aereo ha respinto l'attacco russo e non ci sarebbero vittime.

Ore 8 - Nuove sanzioni Usa contro gli oligarchi

Gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni contro gli oligarchi russi.Misure contro i membri del consiglio di amministrazione di Novikombank e Abr Management. Saranno inoltre colpiti gli investimenti in hedge fund americani di Roman Abramovich.



Ore 7.30 - Keiv bombardata nella notte. Colpito anche un ospedale

L'esercito russo assedia Kiev. Durante la notte pesanti bombardamenti nei sobborghi della capitale. Le autorità dell'Ucraina sostengono che bombe e missili hanno colpito l'ospedale oncologico di Mykolaiv. Danneggiati anche diversi edifici residenziali. Le immagini dei satelliti mostrano che le forze russe sono in ulteriore avvicinamento a Kiev. L'armata di Vladimir Putin prende di mira le centrali dell'acqua potabile e dell'energia elettrica per cercare di mettere in ginocchio il popolo ucraino.

Ucraina: Kiev, colpito ospedale oncologico di Mykolaiv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.