Garri Kasparov, chi è il re degli scacchi nemico di Putin: i titoli mondiali, i tre matrimoni, gli arresti e un patrimonio da 245 milioni di dollari

Garri Kasparov, iconico campione e fuoriclasse degli scacchi, ospite della trasmissione tv Propaganda Live su La7. Campione del mondo per quindici anni consecutivi, Kasparov dopo il suo ritiro si è dedicato anima e corpo alla politica schierandosi anche in maniera animata contro Vladimi Putin che lo considera uno dei suoi nemici più grandi tanto da farlo arrestare tre volte successivamente a manifestazioni contro di lui.

Soprannominato Il re degli scacchi, Kasparov è nato a Baku e tra un mese compirà 59 anni. Ha la cittadinanza croata dopo aver avuto quella sovietica sino al 1991. Campione del mondo ininterrottamente dal 1985 al 2000, fu il più giovane a conquistare il titolo iridato assoluto all'età di 22 anni e 210 giorni. Considerato uno dei migliori scacchisti di sempre, Il suo stile di gioco è stato profondamente caratterizzato dal dinamismo e dall'aggressività sulla scacchiera. Kasparov accettava volentieri il rischio di esporsi al controgioco avversario, se aveva, come compenso, la possibilità di condurre un attacco con buone probabilità di successo. Ha iniziato a studiare scacchi all'età di 10 anni e la sua ascesa fu rapidissima partecipando nel 1980 alle Olimpiadi degli scacchi (vinse poi in totale 15 volte la medaglia d'oro, due quella d'argento e due quella di bronzo). Ha vinto anche 11 volte l'Oscar degli Scacchi. Finita la carriera ha iniziato la carriera di allenatore e si è dedicato alla politica anche se saltuariamente si esibisce in alcune manifestazioni.

Nella sua attività politica contro Putin viene arrestato nel 2007 durante i tumulti di Mosca perché fermato tra i manifestanti appartenenti alla fazione L'altra Russia. Nello stesso anno, qualche anno dopo, venne ancora attestato sempre nel corso di una manifestazione non autorizzata. Il terzo arresto nel 2012 durante alcune interviste rilasciate in favore del gruppo rock delle Pussy Riot, arrestate per aver manifestato contro Putin all’interno di una chiesa. Anche in quest’ultima occasione, Kasparov viene sorpreso durante una manifestazione non autorizzata. Kasparov si è sposato tre volte: la prima volta con Masha, da cui ha avuto una figlia. Poi con Yulia, da cui ha avuto il secondo figlio ed infine con Daria, da cui ha avuto il terzo figlio. Secondo People With Money avrebbe un patrimonio di 245 milioni di dollari.

