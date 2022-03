Guerra in Ucraina, attacco missilistico a Dnipro: colpito un asilo nido. Kiev è accerchiata, oggi colloquio Putin-Lukashenko | Diretta, foto e video

Gabriele Burini e Nicola Uras 11 marzo 2022 a

Ore 08,25 - Russia: "Milize Donbass hanno preso Volnovahka"

La città di Volnovahka, a nord di Mariupol, è stata presa dalle milizie del Donbass. Lo ha rivendicato il ministero della Difesa russo, riportato dal Tass. "Un gruppo di truppe della Repubblica popolare di Donetsk ha liberato la città di Volnovakha. Anche gli insediamenti di Olginka, Veliko-Anadol e Zeleny Gay sono stati presi sotto controllo".

Ore 08 - Attaccati aeroporti di Ivano-Frankiivsk e Lutsk

Le autorità locali ucraine hanno reso noto che i russi hanno attaccato nei pressi di due aeroporti nella parte ovest dell’Ucraina nelle città di Ivano-Frankiivsk e Lutsk, luoghi lontani dall’epicentro del conflitto.

Ore 07 - Attacco missilistico a Dnipro, colpito un asilo nido

La città di Dnipro è sotto attacco missilistico.Lo riporta l’agenzia ucraina, Ukrinform, secondo la quale almeno tre attacchi aerei sono stati segnalati intorno alle 06,10 nel distretto Novokadatskyi. Colpiti un asilo nido, un condominio e una fabbrica di scarpe. Sul posto stanno lavorando i soccorritori per spegnere l’incendio, almeno una persona sarebbe morta. Esplosioni anche a Lutsk.

Ore 06 - Cina: "Situazione grave, evitare escalation"

La Cina definisce la situazione grave e non vuole ulteriori escalation. Lo ha detto il premier Li Keqiang, che offre l’aiuto di Pechino per svolgere un "ruolo positivo" per la pace, pur continuando a rifiutarsi di criticare la Russia. Li Keqiang nella conferenza stampa annuale annuncia di "sostenere e incoraggiare tutti gli sforzi che contribuiscano a una soluzione pacifica della crisi. Obiettivo urgente ora è prevenire un’escalation della tensione e che la situazione vada fuori controllo".

Ore 03 - Smantellato convoglio russo di 64 km

Le immagini satellitari di Maxar Technologies mostrano che l’enorme convoglio russo di veicoli, carri armati e artiglieria lungo 40 miglia (64 chilometri) rimasto fuori dalla capitale ucraina dalla scorsa settimana è stato smantellato e ridistribuito. Unità corazzate sono state viste nelle città vicino all’aeroporto Antonov a nord di Kiev, alcuni veicoli si sono spostati nelle foreste, ha riferito Maxar. L'avanzata del convoglio si era arrestata a causa delle segnalazioni di carenza di cibo e carburante. Funzionari statunitensi hanno anche affermato che le truppe ucraine hanno colpito il convoglio con missili anticarro.

Ore 02 - Russia accusa Stati Uniti di usare armi biologiche e chiede riunione consiglio di sicurezza Onu

La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere "le attività biologiche militari degli Stati Uniti sul territorio dell’Ucraina". La richiesta russa è stata annunciata in un tweet dal suo vice ambasciatore alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, e segue il rifiuto dell’amministrazione Biden delle accuse russe secondo cui l’Ucraina gestisce laboratori chimici e biologici con il supporto degli Stati Uniti. Polyansky ha affermato che la Russia ha chiesto che il Consiglio di sicurezza si riunisca venerdì.

Ore 01 - Kiev: "Se sanzioni bastassero l'invasione si sarebbe fermata"

Le sanzioni non bastano più. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista al Die Zeit. "Se le sanzioni bastassero, l’invasione si sarebbe fermata. Si continuano a comprare petrolio e prodotti petroliferi russi. Le multinazionali occidentali rimangono ancora nel mercato russo con varie scuse. Sì, ci sono compagnie morali che se ne sono andate e per questo gli siamo grati. Ma ci sono giganti del business che stanno ancora scegliendo soldi insanguinati. Tutti devono essere morali. E intensificare le sanzioni contro la Russia per questa invasione brutale e non provocata, che ricorda i periodi peggiori della Seconda guerra mondiale. Se parliamo di sanzioni, si tratta principalmente di petrolio, prodotti petroliferi e gas. I porti del mondo dovrebbero essere chiusi alle navi russe. Le compagnie cargo devono smettere di inviare e ricevere merci in Russia e dalla Russia. Non dovrebbero esserci eccezioni per banche russe in disconnessione da Swift. Queste sono cose specifiche che si possono fare".

Ore 00,30 - Zelensky: "Russia tiene Mariupol in ostaggio"

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la città di Mariupol è ostaggio delle forze russe. In un videomessaggio alla nazione, il leader dell'Ucraina ha detto di aver inviato "un convoglio di camion a Mariupol con cibo, acqua, medicine. Ma gli occupanti hanno lanciato un attacco con carri armati esattamente dove avrebbe dovuto trovarsi il corridoio, il corridoio della vita. Lo hanno fatto deliberatamente. Sapevano cosa stavano interrompendo. Hanno un chiaro ordine di tenere in ostaggio Mariupol".

Ore 00,10 - Bombardato istituto di ricerca nucleare a Kharkiv

La Russia nelle prime ore di venerdì 11 marzo ha bombardato un istituto di ricerca nucleare a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina. Lo ha affermato Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino. È stato colpito un edificio in cui sono presenti apparecchiature che potrebbero rilasciare radiazioni se venissero danneggiate. Secondo l’ufficio del presidente, comunque, non c’è stato alcun cambiamento nelle radiazioni. Il bombardamento ha provocato un incendio, ma i vigili del fuoco sono riusciti a spegnerlo.

