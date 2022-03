Guerra, Kiev resiste. Gli 007 Usa: "Putin non può permettersi di perdere". Chernobyl nasconde i dati, allarme nucleare. Anche oggi corridoi umanitari | Diretta, video e foto

09 marzo 2022 a

a

a

Ore 9.30 - Cessate il fuoco dalle 9 alle 21. Sei corridoi per lasciare il Paese

Sono più chiari i termini del cessate il fuoco concordato per la giornata di oggi, mercoledì 9 marzo. Armi ferme dalle ore 9 alle 21 per cercare di evacuare la popolazione che vuole lasciare il Paese, attraverso sei corridoi. Questo l'accordo che sarebbe stato raggiunto tra le forze russe e quelle ucraine. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa Interfax, annunciata dalla vicepremier ucraina Iryna Vereschuk. Sei i corridoi riservati ai profughi.

Ucraina e Russia hanno concordato un cessate il fuoco dalle ore 9:00 alle 21:00 di oggi per evacuare la popolazione attraverso sei corridoi. Lo riporta l'agenzia di stampa Interfax. "Alle 5.30 di stamattina abbiamo ricevuto il messaggio dalla Federazione Russa che conferma i nostri corridoi umanitari", ha annunciato la vicepremier ucraina Iryna Vereschuk.

Ore 9 - La Russia pronta a rispondere alle sanzioni dell'Occidente

La Russia accusa le sanzioni dell'Occidente e si prepara a rispondere. Lo farà in una maniera che viene definita "rapida e ponderata" e che sarà avvertita nelle aree più sensibili rispetto a coloro a cui si rivolge. Lo ha dichiarato il direttore del dipartimento per la Cooperazione economica del ministero degli Esteri di Mosca, Dmitry Birichevsky. Parole riportate dall'agenzia Ria Novosti.

Ore 8 - Chernobyl non trasmette più i dati all'Agenzia internazionale

La centrale di Chernobyl, sotto controllo russo, ha smesso di trasmettere i dati all'Agenzia internazionale dell'energia atomica. E' stata la stessa Aiea a dare la notizia considerata "allarmante". A Chernobyl è avvenuta nel 1986 è avvenuta il peggior incidente nucleare della storia.

Video su questo argomento Bella Ciao diventa l'inno della resistenza contro la Russia: la versione L'ira ucraina cantata da Khrystyna Soloviy

Ore 7.30 - Gli 007 americani: Putin non può permettersi di non vincere

Secondo gli 007 del governo britannico l'esercito russo fatica a conquistare Kiev e gli ucraini riescono ad abbattere gli aerei nemici. Combattimenti in corso a nord ovest della capitale. La mancanza di totale controllo dei cieli sembra non consentire ai russi di sferrare l'attacco finale. Secondo i servizi segreti americani Putin percepisce il conflitto come "una guerra che non può permettersi di perdere". Parole della direttrice della National Intelligence Avril Haines in un'audizione al Congresso. "Pensiamo sia improbabile che Putin sia frenato dagli ostacoli incontrati finora e possa invece intensificare, raddoppiare gli sforzi per ottenere il disarmo ucraino, la neutralità e impedire un'ulteriore integrazione con Usa e Nato se non ci riesce con un negoziato diplomatico".

Video su questo argomento Ucraina, standing ovation per Zelensky collegato con Camera dei Comuni in Uk

Ore 6 - Nuovi corridoi umanitari: 2 milioni di ucraini hanno già lasciato il Paese

Oggi, mercoledì 9 marzo, nuovi corridoi umanitari in Ucraina per permettere ai civili che vogliono lasciare il Paese di poterlo fare con meno rischi possibile. Secondo l'Ono sono già due milioni le persone che hanno superato il confine in uscita. Durante la notte le sirene sono suonate nuovamente a Kiev che ora teme un attacco russo massiccio. Il presidente Zelensky ha ribadito che l'Ucraina non si arrenderà ma si dice pronto a trattare sulla Crimea e sul Donbass. Intanto si muove anche la Cina che "deplora profondamente la guerra" ma boccia le sanzioni, considerate dannose per tutti.

Guerra Ucraina, sirene antiaeree a Kiev. Russia: "Presa centrale Zaporizhzhya"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.