Guerra in Ucraina, studio sull'ipotesi drammatica del conflitto nucleare: quasi 90 milioni di morti in poche ore

Ore 11 - Ucraina, Georgia e Moldavia chiedono ingresso nell'Ue

Ucraina, Georgia e Moldavia spingono sempre più verso l'Unione Europea, anche se il processo di avvicinamento rischia di rallentare a causa della guerra. I tre Paesi hanno presentato la domanda di adesione e consegnato la documentazione a Bruxelles. Avviata la procedura per esaminare le richieste. L'adesione all'Ue di Ucraina, Georgia e Moldavia alimenterebbe le tensioni con la Russia.

Ore 10.45 - "Russia e Usa tornino alla guerra fredda"

La Russia e gli Stati Uniti dovrebbero tornare alla guerra fredda e garantire una coesistenza pacifica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esterni russo Lavarov.

Ore 10.30 - L'ex presidente dell'Ucraina: "Zelensky fermi spargimento sangue"

"Devi fermare lo spargimento di sangue". E' l'estrema sintesi di una lettera dell'ex presidente filorusso dell'Ucraina, Viktor Yanukovich. Chiede a Zelensky di "mettere da parte l'orgoglio" e di fermare la guerra "ad ogni costo". La lettera è stata pubblicata dai media russi.

Ore 9.50 - Iniziata l'evacuazione della città di Sumy

Le operazioni di evacuazione della città ucraina di Sumy sono iniziate. In un video postato sui sociale si vedono le immagini del corridoio umanitario: bus con la croce rossa pronti a partire.

Ore 9 - Regno Unito: "Aiuteremo Polonia se invia i caccia all'Ucraina"

Gli inglesi non si tirano indietro. Sono pronti a sostenere la Polonia se deciderà di fornire aerei caccia all'Ucraina. E' stato il ministro della difesa britannico Ben Wallace ad annunciarlo, spiegando però che una mossa simile porterebbe Varsavia "sulla linea diretta del fuoco" con Russia o Bielorussia.

Ore 8.30 - Zelensky: "Il criminale Putin scatenerà una guerra mondiale"

Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, disegna lo scenario peggiore: "Questa guerra non finirà così. Scatenerà la guerra mondiale". Zelensky ha ribadito, in una intervista televisiva alla ABC, che il presidente russo Vladimir Putin è un criminale di guerra: "Tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra, tutti coloro che hanno dato gli ordini... sono tutti criminali di guerra".

Ore 8.10 - Gli 007 dell'Ucraina: ucciso il generale russo Gerasimov

Il generale russo Vitaly Gerasimov sarebbe stato ucciso in combattimento a Kharkiv. Lo sostiene l'intelligenze ucraina. Era il vicecomandante della 41° Armata interforze russa.

Ore 7.50 - Bombardata Sumy, tra i morti ci sono anche bambini

Attacco aereo alla città ucraina di Sumy, nel nordest del Paese. Le vittime sono più di dieci con diversi bambini. La notizia è stata ufficializzata dal capo dell'amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytsky. Il un video ha spiegato che si è consumata una battaglia impari con le forze russe che hanno bombardato i civili.

Ore 7.30 - La guerra nucleare? Novanta milioni di morti nel giro di pochi minuti

Una guerra nucleare causerebbe 90 milioni di morti in poche ore. Il dato da brividi arriva dallo studio Science and Global Security (Sgs) dell'università di Princeton, studio effettuato due anni fa. Fu ipotizzato uno scenario in tre fasi, chiamato Plan A. Secondo il dossier nel giro di pochi minuti ci sarebbe un rapido scambio di missili tra Russia, Europa e Stati Uniti che in poche ore provocherebbe poco meno di 90 milioni di morti.

