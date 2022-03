Guerra in Ucraina, Kiev sotto assedio, Mosca annuncia l'apertura di corridoi umanitari. Oggi i negoziati | Diretta, foto e video

Gabriele Burini e Nicola Uras 07 marzo 2022 a

Dodicesimo giorno di guerra in Ucraina: atteso per oggi il terzo round di negoziati.

Ore 08,20 - Mosca prepara assalto a Kiev

Le truppe russe pronte all'assalto a Kiev. È arrivato alle prime ore di oggi dallo Stato Maggiore delle forze armate ucraine un allarme secondo cui i militari di Mosca si stavano preparando per l’assalto alla capitale ucraina. Secondo i militari ucraini, i russi puntano al pieno controllo di Irpin e Bucha, appena fuori Kiev. I russi puntano anche al "vantaggio tattico per raggiungere la periferia orientale di Kiev attraverso i distretti di Brovarsky e Boryspil". Secondo il consigliere del ministero degli Interni, Vadym Denysenko, citato da Ukrayinska Pravda, nelle vicinanze di Kiev "è concentrato un quantitativo abbastanza grande di equipaggiamento" militare russo e "truppe russe".

Ore 07,30 - Stamattina corridoi umanitari in varie città

A partire dalle 08 italiane, le 10 ucraine, sarebbe previsto un cessate il fuoco temporaneo per consentire l'apertura di corridoi umanitari in varie città, secondo l’agenzia di stampa Interfax. Secondo quanto riferito, la decisione è stata presa su richiesta del presidente francese Emmanuel Macron, ha detto Interfax, citando il ministero della Difesa russo. I corridoi saranno aperti a Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy. Secondo le mappe pubblicate dall’agenzia di stampa Ria Novosti, il corridoio da Kiev porterà alla Bielorussia e i civili che stanno cercando di fuggire da Kharkiv avranno solo un corridoio che conduce alla Russia. I corridoi di Mariupol e Sumy condurranno sia in altre città ucraine che in Russia. Coloro che vogliono lasciare Kiev potranno anche essere trasportati in aereo in Russia, ha affermato il ministero della Difesa russo, citato dal Guardian.

Ore 07 - Oggi terzo round di colloqui

E' atteso per oggi il terzo round di colloqui tra Russia e Ucraina. Tuttavia, in una conversazione telefonica con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che il conflitto si fermerà solo se l’Ucraina smetterà di combattere e le richieste della Russia saranno soddisfatte. Lo riporta il Guardian, secondo cui il presidente russo ha anche affermato che i negoziatori ucraini dovrebbero adottare un approccio più "costruttivo" nei colloqui con Mosca per tenere conto della realtà sul campo. L’Ucraina non è però disposta a scendere a compromessi sulla sua integrità territoriale.

Morto bambino di 18 mesi nei raid di Mariupol

Ore 06 - Zelensky: "Puniremo tutti coloro che hanno commesso atrocità. Sanzioni non sufficienti"

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, secondo quanto riporta il Guardian, ha pronunciato un discorso alla nazione domenica sera, avvertendo le truppe russe che punirà coloro che commettono atrocità in Ucraina. "L'unico posto tranquillo che li attende è la tomba. Non perdoneremo. Non dimenticheremo. Puniremo tutti coloro che hanno commesso atrocità in questa guerra sulla nostra terra". Il presidente ucraino, inoltre, ha criticato i leader occidentali per non aver risposto all’annuncio del ministero della Difesa russo che avrebbe colpito l’apparato militare-industriale dell’Ucraina. "Non ho sentito nemmeno un solo leader mondiale reagire a questo. L’audacia dell’aggressore è un chiaro segnale all’Occidente che le sanzioni imposte alla Russia non sono sufficienti".

Ore 05 - Nuovi bombardamenti notturni nelle città

Nuovi bombardamenti notturni in Ucraina: le forze russe hanno intensificatole operazioni nelle città del centro, nord e sud. Lo riporta Sky News citando funzionari ucraini.

ore 01 - Forze ucraine: Russia non sfonda a oriente

Le forze russe non sarebbero riuscite a sfondare il fronte orientale in direzione di Luhansk. È quanto riferisce The Kyiv Independent che cita le forze ucraine. Ieri, riferisce sempre il quotidiano, durante i combattimenti l’esercito ucraino avrebbe distrutto 8 veicoli da combattimento russo e ucciso 40 soldati russi.

Ore 00,20 - Ucraina: "Pronti a discutere modelli di sicurezza non-Nato"

L'Ucraina sarebbe pronta a discutere modelli di sicurezza non-Nato. Lo ha detto il capo negoziatore ucraino David Arakhamia, intervistato da Fox News. "Ad esempio, potrebbero esserci garanzie dirette da diversi paesi come Stati Uniti, Cina, Regno Unito, forse Germania e Francia. Siamo aperti a discutere di queste cose in una cerchia più ampia, non solo nelle discussioni bilaterali con la Russia, ma anche con altri partner".

Ore 00 - Anonymous attacca canali tv russi

Nuovo attacco hacker di Anonymous: il gruppo internazionale sarebbe andato all'attacco dei canali televisivi russi, trasmettendo video della guerra in

Ucraina e invitando i russi a opporsi al genocidio russo in Ucraina. Lo riporta l’agenzia ucraina Ukrinform. "Oggi, il team di hacker Anonymous ha violato i servizi di streaming russi Wink e Ivi (come Netflix) e i canali TV in diretta Russia 24, Channel One e Moscow 24 per trasmettere filmati della guerra dall’Ucraina", si legge in una nota di Anonymous, riportata da Ukrinform.

