Andriy Shevchenko, il pallone d'oro con il Milan e la moglie Kristen Pazik. Mourinho disse di lei: "se alza la voce lui corre a nascondersi sotto il letto"

Andriy Shevchenko ospite di Che tempo che fa. La gloria del calcio ucraino parlerà della guerra che si sta combattendo nella sua terra a causa della Russia. In questi giorni l'ex calciatore e ora allenatore si sta impegnando soprattutto per aiutare i bambini in fuga dal suo Paese martoriato dai bombardamenti ad essere accolti nel Regno Unito e riuscire anche a farli allenare nelle varie accademie calcistiche dell'Inghilterra.

L'appello di Shevchenko: "Siamo sotto attacco, sostenete il nostro Paese"

Ma chi è Schevchenko? Originario di Dvirkivščyna - un villaggio del distretto di Jahotyn, a 100 chilometri a est dalla capitale Kiev - ha 45 anni ed è ritenuto uno dei calciatori più forti della sua generazione. Cresciuto nella Dinamo Kiev - dopo aver vinto cinque campionati e tre coppe nazionali - si è fatto conoscere grazie alla Champions League che poi ha vinto nel 2003 con il Milan (suo il rigore decisivo nella serie finale). Il passaggio al club rossonero avvenne nel 1999 e in sette stagioni vinse anche uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Europea. Proprio grazie alle stagioni con il Milan vinse il Pallone d'oro - uno dei riconoscimenti individuali più iconici - nel 2004 dopo essere arrivato terzo nelle edizioni del 1999 e del 2000. Nel 2006 il passaggio al Chelsea (vinse ha Fa Cup e una Coppa di Lega) ma la sua parabola era ormai calante, poi ancora Milan, di nuovo Chelsea e il ritorno alla Dinamo Kiev. Con la nazionale ucraina - primo come reti realizzate nella storia - partecipò al campionato del mondo 2006 e al campionato d'Europa 2012 giocato in casa, rassegna al termine della quale si ritirò dall'attività agonistica con un bottino di 354 gol in 721 partite di club (in nazionale 48 in 111). Da allenatore ha guidato la Nazionale (miglior risultato i quarti di finale degli Europei 2020) e poi il Genoa (esonerato dopo nove partite).

Che tempo che fa, stasera spazio alla guerra in Ucraina. Ospite Shevchenko

A fine carriera ha tentato la carriera politica (fallendo l'elezione in parlamento in Ucraina) poi è stato opinionista di calcio per Dazn e ora è allenatore. Sheva si è sposato con Kristen Pazik nel 2004. Modella nata negli Usa ma di origini polacche, conobbe il marito durante una festa a Milano e fu lei nel 2006 a spingere per il trasferimento a Londra. Mourinho su questo aspetto fece ironia con una frase diventata virale: “In casa mia comando io, mentre nel caso di Andriy, se sua moglie alza la voce lui corre a nascondersi sotto il letto”.

Genoa, altro cambio in panchina: via Shevchenko. Ora Konko a interim in attesa di Labbadia

