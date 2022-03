Guerra in Ucraina, morto bambino di 18 mesi nei raid di Mariupol

06 marzo 2022 a

Ennesima vittima innocente provocata dalla follia di Vladimir Putin. Nei raid a Mariupol ha perso la vita anche Krill, un bambino di 18 mesi. Una fotografia racconta il drammatico momento in cui i genitori del bambino, Marina Yatsko e il compagno Fedor, sono entrati in ospedale con il figlio ferito gravemente. A scattarla è stata Evgeniy Maloletka, reporter di Associated Press. Nell'immagine si vede l'uomo mentre sta per varcare la soglia dell'ospedale, portando in braccio il figlio avvolto in una coperta azzurra macchiata di sangue. Dietro di lui c'è la compagna, con il volto sofferente e la maglia sporca di sangue. Il personale dell'ospedale, dove mancano elettricità e riscaldamento, ha tentato di salvare la vita al bambino, ma non ha potuto farlo. La reporter ha raccontato che Kirill è stato ucciso in un bombardamento.

Altri scatti mostrano i genitori che piangono il figlio, piegati sul suo corpo disteso su una barella. Mariupol è la città dove due evacuazioni, ieri e oggi, avrebbero dovuto essere condotte per consentire ai civili di mettersi in salvo: la pausa nei combattimenti per creare i corridoi umanitari è stata impossibile, hanno denunciato le autorità ucraine, a causa dei continui attacchi delle forze armate russe. Mosca ha a sua volta accusato Kiev.

Anche Papa Francesco, nell'Angelus odierno, ha lanciato un appello affinché si fermi l'orrore della guerra in Ucraina e si aprano "per davvero" i corridoi umanitari per salvare i civili anche con la mediazione della Santa Sede, disposta a mettersi al servizio della pace. "La guerra è una pazzia. Fermatevi, per favore, guardate questa crudeltà. In Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime, non si tratta solo di un'operazione militare ma di guerra che semina morte, distruzione e miseria".

