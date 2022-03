Guerra in Ucraina, lunedì terzo round di negoziati. Sumy e Mariupol sull'orlo di una catastrofe. Biden chiama Zelensky | Diretta, foto e video

Gabriele Burini e Nicola Uras 06 marzo 2022 a

Ore 10 - Zelensky: "Ucraina superpotenza dello spirito"

Consueto videomessaggio alla nazione di Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina. A distanza di dieci giorni dall’inizio della guerra, ha lodato le molte forme di resistenza che la gente ha scelto per opporsi all’invasione russa, definendo il paese "una superpotenza dello spirito". L’Ucraina, ha detto, ha reagito al "massimo delle sue possibilità", con i soldati che combattevano ma anche con le persone comuni che difendevano città, gli ospedali. Il presidente ucraino ha incoraggiato i residenti delle aree occupate a protestare, se possibile. L’Ucraina si è unita con "milioni di persone, che sono diventate un tutt’uno".

Ore 09,42 - Alle 12 l'evacuazione a Mariupol

Si terrà alle ore 12 l’evacuazione a Mariupoll: lo rende noto il governatore della regione dell'amministrazione regionale militare Pavlo Kyrylenko su Facebook. In testa alla colonna d’evacuazione ci sarà la Croce rossa e i cittadini possono lasciare la città con i mezzi propri. È assolutamente vietato deviare dal percorso umanitario stabilito.

Ore 09,30 - Confermati per domani i negoziati

Il negoziatore russo, Leonid Slutsky, ha confermato durante una trasmissione streaming di Soloviev Live YouTube che domani si svolgerà il terzo round dei colloqui negoziali con l’Ucraina. Secondo quanto riporta la Tass, in un’altra dichiarazione a Russia-24, Slutsky ha detto che "durante il secondo round, la parte ucraina ha dimostrato capacità negoziale. Si rendono conto che è in gioco la vita della popolazione, questa è la nostra comune priorità".

Ore 09 - Gran Bretagna: Mosca si sta riorganizzando per riprendere l'offensiva

Il cessate il fuoco proposto dalla Russia nella città ucraina di Mariupol, assediata dalle truppe di Mosca, è stato probabilmente un tentativo di darsi la possibilità di ripristinare le sue forze armate per riprendere l’offensiva. Lo riporta il ministero della Difesa britannico in un report dell’intellingence. Stando a quanto riferito, il cessate il fuoco aveva anche come obiettivo di "sviare la condanna internazionale". L’Ucraina ha affermato che le forze russe hanno continuato a bombardare i corridoi di evacuazione, ma la Russia ha incolpato i "nazionalisti" di Kiev per aver impedito ai civili di andarsene. E ancora: "Accusando l’Ucraina di aver infranto l’accordo, la Russia sta probabilmente cercando di spostare la responsabilità delle vittime civili presenti e future nella città", spiega ancora il ministero.

Ore 08,14 - Sumy e Mariupol sull'orlo di una catastrofe

La situazione nella regione di Sumy e nella città di Mariupol è sull’orlo di una catastrofe umanitaria. E' quanto ha affermato a Ukraine-24 il consigliere del governo ucraino, Vadim Denisenko, specificando che attualmente non c’è elettricità o acqua nelle città di Akhtyrka e Trostyanets nella regione settentrionale di Sumy. La serata di ieri, tuttavia, è passata "in relativa calma". Lo riporta Sky News

Ore 07,30 - Colloquio Bennet-Scholz: "Stop guerra il prima possibile"

Novanta minuti di colloquio per ribadire la volontà di porre fine alla guerra il prima possibile. Ieri sera, a Berlino, si sono incontrati il premier israeliano, Naftali Bennet, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. A riferirne è stato il portavoce del capo del governo di Berlino, Steffen Hebestreit.

Ore 07,15 - Negoziatore ucraino: "Oggi speriamo in corridoio umanitario per Kharkiv"

La speranza dell'Ucraina è che oggi ci sia un corridoio umanitario per Kharkiv: lo dice il capo della delegazione di negoziatori ucraini incaricati di trattare con la parte russa, David Arachamija. "Se Dio vuole ci sarà un corridoio domenica", ha dichiarato su Facebook rispondendo ad un’abitante di Kharkiv che raccontava di aver vissuto "10 giorni di inferno"

Ore 07,10 - Mosca vuole il controllo della diga della centrale idroelettrica di Kaniv

Le forze russe vogliono assumere il controllo della diga della centrale idroelettrica di Kaniv, situata circa 150 chilometri a sud di Kiev, sul fiume Dnipro. L’allarme arriva dallo stato maggiore delle forze armate ucraine: le unità russe - hanno riferito alle prime ore di oggi i militari - stanno tentando di tutto per penetrare nella periferia sud-occidentale della capitale Kiev.

Ore 07,05 - Telefonata Biden-Zelensky

Si è tenuta alle prime ore dell'alba una telefonata tra i presidenti degli Stati Uniti e dell'Ucraina, Biden e Zelensky, per discutere delle sanzioni russe e dell’accelerazione dell’assistenza degli Usa all’Ucraina. La Casa Bianca ha precisato che la conversazione ha riguardato anche i colloqui tra Russia e Ucraina, ma non ha fornito altri dettagli. Volodymyr Zelensky, su Twitter, ha detto che "Nel quadro del costante dialogo ho avuto un altro colloquio con Biden. In agenda, la sicurezza, il sostegno finanziario all’Ucraina e il proseguimento delle sanzioni contro la Russia".

Ore 07 - Cina: "Stop ad azioni che aggiungono benzina sul fuoco"

La Cina non vuole azioni che possano aggiungere ulteriore benzina sul fuoco. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi al segretario di Stato americano Antony Blinken. Di rimando, Blinken ha ricordato che il mondo sta guardando per vedere quali siano i Paesi che difendono i principi di libertà e sovranità. Lo ha riferito il ministero degli Esteri cinese, riferendo della conversazione telefonica avvenuta tra Washington e Pechino sabato. Wang ha inoltre chiesto l’avvio di negoziati per risolvere la crisi immediata, nonché colloqui sulla creazione di un meccanismo di sicurezza europeo equilibrato. Il ministro cinese ha poi sottolineato che Stati Uniti ed Europa dovrebbero prestare attenzione all’impatto negativo dell’espansione verso est della Nato sulla sicurezza della Russia.

Ore 01 - Mastercard sospende i servizi in Russia

Mastercard sospende i servizi in Russia. In particolare, le carte emesse in Russia non funzioneranno più al di fuori del paese e, viceversa, le carte emesse al di fuori della Russia non funzioneranno più in Russia.

