Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie: bombardamenti, morti, feriti e trattative | Diretta, foto e video

Nicola Uras e Gabriele Burini 05 marzo 2022

09.40 Anche la Cnn sospende le sue attività in Russia

La Cnn interromperà le sue trasmissioni in Russia. Lo ha annunciato oggi il canale di notizie dopo l'introduzione di una nuova legge che prevede il carcere per chiunque diffonda intenzionalmente notizie false. Lo scrive la Reuters sul suo sito.

09.25 Kiev: oltre 10mila soldati russi morti

Sono oltre 10mila i soldati russi che sono morti dall'inizio dell'offensiva in Ucraina. Lo hanno riferito le forze armate ucraine in un nuovo aggiornamento sulle perdite "nemiche", precisando che sono stati distrutti, tra gli altri, 39 aerei, 40 elicotteri, 269 carri armati, 945 veicoli corazzati e 105 pezzi di artiglieria.

09.10 Sindaco Mariupol: "Pronti a evacuazione dei civili"

La città ucraina di Mariupol comincerà alle 10 (italiane), l'evacuazione dei civili. Lo rende noto il sindaco dopo l'annuncio da parte russa della tregua nella città portuale per consentire corridoi umanitari. Durerà cinque ore.

Ore 07.20 Russia permetterà corridoi umanitari

Il ministero della Difesa russo annuncia che permetterà corridoi umanitari a partire dalle 10 ora di Mosca (le 8 italiane). La decisione riguarda gli abitanti di Mariupol e Volnovakha

Ore 05 Washington Post: dagli Usa armi all'Ucraina da inizio dicembre

Gli Stati Uniti hanno iniziato ad armare l'Ucraina già agli inizi di dicembre, fornendo armi e attrezzature utili per il combattimento in aree urbane. Lo riporta il Washington Post citando alcuni documenti riservati contenenti l'elenco delle consegne effettuate. Nell'ultima settimana le consegne sono aumentate, e includono per la prima volta i missili Stinger.

Ore 03.35 Mariupol resta sotto assedio

Il sindaco di Mariupol, Vadim Boitchenko, ha affermato che la città è sottoposta a un assedio "spietato" e a continui bombardamenti. E ha chiesto la creazione di corridoi umanitari. Il porto sul Mar d'Azov, 450mila abitanti, ha una grande importanza strategica.

