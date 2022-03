Guerra Ucraina-Russa, le ultime notizie: allarme nucleare, bombardamenti, morti, feriti e trattative | Diretta, foto e video

Giuseppe Silvestri e Nicola Uras 04 marzo 2022 a

Ore 12.50 Putin: "Altre sanzioni peggioreranno le cose"

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato in una riunione del suo governo trasmessa dalla tv statale Rossiya 24. Putin ha avvertito i Paesi vicini di "non esacerbare la situazione" imponendo ulteriori sanzioni al suo Paese. "Non abbiamo cattive intenzioni contro i nostri vicini", ha detto. Ma il governo "non vede la necessità" che i Paesi vicini intraprendano ulteriori azioni che "peggiorino i nostri rapporti". "La mancata collaborazione", ha detto il presidente, "è un male per tutti".

Ore 12.10 - Le truppe russe entrano a Mykolayiv sul mar Nero

Le truppe russe sono entrate per la prima volta nella città portuale ucraina di Mykolayiv, sul Mar Nero, a metà strada tra Kherson, caduta nei giorni scorsi, e Odessa. Lo hanno affermato le autorità regionali, riferisce il sito del Telegraph.

Ore 11.40 Italia, tamponi e vaccini per i profughi che giungono dall’Ucraina

Tamponi e vaccini per i profughi che giungono dall’Ucraina: il ministro della Salute Roberto Speranza allerta le ASL di tutta Italia per un piano sanitario in vista degli arrivi dalle zone di guerra. Lo riporta il Corriere della Sera.

Ore 10.40 Il prezzo del gas torna a salire

Le quotazioni del gas aumentano ancora. Ad Amsterdam il prezzo, dopo un avvio sotto i 150 euro a Mwh, è passato a 175. Un incremento quasi del 9%, comunque ancora lontano dai 200 euro. A Londrea rialzo dell'8%.

Ore 10.15 - A Chernihiv uccisi 47 civili

Sono almeno 47 i civili morti nell'attacco russo a Chernihiv. Il bilancio iniziale era di 33 vittime, ma nelle ultime ore è cresciuto ulteriormente. Le operazioni di soccorso erano state interrotte a causa dei bombardamenti.

Ore 10 - Oltre 9mila i soldati russi morti finora in guerra

Secondo le forze armate ucraine, sono oltre 9mila i soldati russi morti dall'inizio dell'invasione. Il numero esatto comunicato è 9.166. I russi in combattimento avrebbero perso 33 aerei, 37 elicotteri, 251 carri armati, 105 pezzi di artiglieria, due navi e tre droni.

Ore 9 - Distrutta la centrale elettrica di Okhtyrka

La città di Okhtyrka è senza luce ed elettricità. Le forze aeree russe hanno distrutto la centrale elettrica. Il presidente della regione, Dmytro Zhyvytsky, su Telegram ha scritto che "stiamo cercando di capire come portare le persone fuori dalla città con urgenza perché nel giro di un giorno i condomini si trasformeranno in una fredda trappola di pietra senza acqua, luce ed elettricità".

Ore 8.30 - I russi prendono il controllo della centrale nucleare

L'amministrazione militare regionale della zona di Enerhodar, ha comunicato che i russi hanno preso il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, che fornisce energia elettrica al 25% del Paese. Il personale sta comunque garantendo il funzionamento dell'impianto

Ore 8 - Il ministero della Salute: tampini e vaccini ai rifugiati

Importante presa di posizione del ministero della Salute italiani che ha messo in allerta le Regioni, invitandole a predisporre risorse per garantire tamponi e vaccini ani Covid ai rifugiati dell'Ucraina. Il ministero chiede di "allertare le Aziende Sanitarie Locali ai fini della individuazione e predisposizione di risorse necessarie all'esecuzione di test diagnostici e alla somministrazione di vaccini anti-Covid e altre vaccinazioni di routine per tale popolazione a rischio".

Ore 6 - Finalmente l'annuncio: centrale nucleare sotto controllo

Dipartimento dell’Energia ed esperti hanno ridimensionato l’allarme sull'incendio alla centrale d'energia di Zaporizhzhia, attaccata dai soldati russi. Le fiamme non hanno aggredito le strutture della centrale. Secondo la American Nuclear Society "la reale minaccia per le vite degli ucraini continua a essere l’invasione e il bombardamento del Paese da parte della Russia".

E' partito il primo tir di aiuti per Kiev. La volontaria: "Grazie per la vostra generosità"

Ore 4.54 - Sventati tre attentati a Volodymyr Zelensky

Il Times sostiene che il leader dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, è sopravvissuto ad almeno tre attentati. Due tentativi di omicidio da parte dei mercenari del Wagner Group, uno da parte del commando dei ceceni. A Kiev ci sarebbero 400 membri del Vagner Group con una lista di 24 nomi di persone da eliminare.

Ore 4.35: L’Aiea: le strutture fondamentali della centrale non sono compromesse

Le strutture portanti della centrale nucleare di Zaporizhzhia, bersagliata con alcuni colpi dall'esercito russo, "non sono state compromesse dall'incendio che si è sviluppato". L'Aiea, Agenzia Onu per l'energia atomica, spiega che il personale la sta mettendo in sicurezza. Confermata quindi la notizia di circa un'ora prima diramata dalla tv ucraina che aveva annunciato la messa in sicurezza.

Vera Bugayeva: "Sono nata in Russia ma apro la mia casa ai profughi dell'Ucraina"

Ore 2.31 - Colpita la centrale nucleare di Zaporizhzhia

Il portavoce della centrale, Andrei Tuz, citato da vari media, ha confermato la notizia anticipata dal sindaco di Enerhodar: la centrale è stata colpita. E' la più grande in Europa e sarebbe stata bersagliata con dei colpi che avrebbero causato un incendio. Se esplodesse sarebbe dieci volte peggio di Chernobyl. Vicino al sito della centrale sono stati rilevati alti livelli di radiazioni. La struttura il 25% della produzione di energia del paese.

Arezzo, il violinista russo Gringolts dedica il concerto all'Ucraina e contesta Putin: "Aggressione barbarica"

