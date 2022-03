Guerra in Ucraina, i militari fermano il collegamento della giornalista Rai | Il video

03 marzo 2022 a

Attimi di tensione oggi, giovedì 3 marzo, per Stefania Battistini, la giornalista Rai collegata dall'Ucraina. Battistini si stava per collegare con Uno Mattina dal balcone della stanza d'albergo a Dnipro, dove si trova, quando i militari ucraini sono entrati in stanza con i mitra spianati. Un soldato l’ha raggiunta in balcone e le ha intimato di rientrare nella stanza. Secondo quanto riferito i militari ucraini le hanno detto di interrompere il collegamento e la giornalista con le mani alzate è entrata in stanza. Ha fornito le sue generalità e ora sta bene. Si tratta probabilmente di un’operazione finalizzata a individuare infiltrati russi. "Stefania e il suo operatore sono liberi e stanno bene" ha detto in diretta la conduttrice di UnoMattina.

Battistini ha poi raccontato i momenti di paura a Rai News: "Ora stiamo tutti bene. Ma il rischio è stato altissimo. Mentre eravamo in diretta, sono arrivati 4 agenti delle forze speciali - ha raccontato - Hanno spalancato la porta urlando coi fucili spianati. Hanno buttato a terra i due operatori di ripresa Simone Traini e Mauro Folio, con il ginocchio premuto sulla loro schiena e il kalashnikov puntato a 2 cm dalla loro testa. Erano evidentemente molto nervosi, quindi poteva accadere qualunque cosa. Dopo circa un quarto d’ora è arrivato il capo della Polizia e siamo riusciti a spiegare chi eravamo e cosa stavamo facendo. Quello che è successo stamattina racconta il livello di tensione che sta vivendo il popolo ucraino, per cui qualsiasi attività considerata fuori dall’ordinario viene considerata un’attività nemica, una possibile minaccia. Quindi qualunque giornalista straniero – soprattutto chi si ferma diversi giorni – è considerato un possibile pericolo, un possibile sabotatore, una possibile spia”.

