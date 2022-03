Guerra in Ucraina, oggi nuovi negoziati con la Russia. Kiev è sotto assedio, Sumy bombardata. Un milione di profughi in una settimana | Diretta, foto e video

Gabriele Burini e Giuseppe Silvestri 03 marzo 2022 a

a

a

Gli aggiornamenti dall'Ucraina sulla guerra: oggi secondo round di negoziati.

Ore 10,50 - Negoziati al via alle 13 italiane

Secondo quanto riportato da Rai News 24, i negoziati dovrebbero prendere il via alle ore 15 locali, le 13 in Italia.



Ore 10,40 - Onu: "In una settimana almeno 227 vittime civili"

L’Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni unite ha fatto sapere che 227 civili sono stati uccisi e altri 525 feriti nella guerra in Ucraina, dall’invasione russa del 24 febbraio. L’ufficio ha sottolineato che si tratta di una sottorappresentazione del bilancio reale, mentre conteggia soltanto le vittime confermate applicando rigidi criteri. Il bilancio di Kiev è molto più alto. La maggior parte delle morti è stata causata da armi esplosive ad ampio impatto, come artiglieria pesante sistemi di lancio multiplo e attacchi aerei.

Ore 10,30 - Zelensky: "Non rinunceremo a ciò che è nostro"

Nuovo video messaggio del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky: "Ogni invasore lo deve sapere: affronterà una feroce resistenza degli ucraini. Non rinunceremo a ciò che è nostro. La Russia risarcirà l’Ucraina per tutti i danni subiti durante la brutale guerra di Mosca. Ripristineremo ogni casa, ogni strada, ogni città".

Ore 10,14 - Ucraina chiede chiusura cieli

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, su Twitter lancia un appello agli alleati: "Questa è una vera guerra del popolo per l’Ucraina. Putin non ha possibilità di vincerla. In questa foto i civili bloccano gli invasori russi a Energodar, ieri. È una di centinaia di foto e video simili. Abbiamo bisogno di partner che aiutino l’Ucraina a difendersi. Soprattutto nell’aria. Chiudete i cieli ora!".

Ore 10 - A Kharkiv morti 34 civili nelle ultime 24 ore

Il The Guardian riporta un primo bilancio delle vittime a Kharkiv: i bombardamenti e gli attacchi russi hanno ucciso 34 civili nelle ultime 24 ore.

Ore 09,53 - Dalla Germania 2.700 missili antiaerei all'Ucraina

Nuova fornitura di armi per l'Ucraina: la Germania, infatti, intende fornire a Kiev 2.700 missili antiaerei Strela. Lo hanno riferito dpa e Süddeutsche Zeitung, citando proprie fonti al ministero dell'Economia, che avrebbe approvato la consenga.

Ore 09,48 - Abbattuto caccia russo nei pressi di Kiev

La difesa antiaerea ucraina ha riferito di aver abbattuto un caccia russo Sukhoi Su-30 che stava sorvolando su Irpin, città satellite di Kiev. Lo rende noto il Kiev Independent.

Ore 08,40 - Paralimpiadi escludono Russia e Bielorussia

Per Russia e Bielorussia arrivano pesanti sanzioni anche in termini sportivi: gli atleti delle due nazioni non potranno partecipare ai giochi paralimpici invernali. Il consiglio di amministrazione del Comitato paralimpico internazionale (Ipc) ha deciso di rifiutare le iscrizioni agli atleti russi e bielorussi per i Giochi di Pechino 2022. "Ciò significa che gli atleti paralimpici di questi paesi non potranno più partecipare ai Giochi che si apriranno il 4 marzo 2022", si legge nel comunicato.

Ore 08,20 - Guerini: "Putin si deve fermare"

Il ministro della Difesa italiano, Lorenzo Guerini, in un'intervista a La Repubblica commenta il conflitto in Ucraina: "Putin si deve fermare nella sua azione di aggressione. Il clima che stiamo vivendo sembra da guerra fredda, ma la situazione è diversa. Putin è isolato, il giudizio della comunità internazionale è molto chiaro. Il popolo ucraino sta dando testimonianza di eroismo con la sua resistenza. Putin vuole consolidare i risultati militari per avere una posizione di maggiore forza al tavolo della trattativa. Il problema, dopo quello che ha fatto, è se e quanto gli si può concedere. Il suo obiettivo era cacciare Zelensky, che oggi è invece un punto di riferimento per il suo popolo, ma anche per la comunità internazionale. Conta, adesso, capire la sincerità dell'approccio russo al negoziato".

Ore 07 - Bombardamenti a Sumy

Bombardamenti anche a Sumy, città nord-orientale dell'Ucraina​. ​​​​​​Le forze russe hanno bombardato nella mattinata un edificio della facoltà militare dell'università statale. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, ripreso su Twitter da Kyiv Independent.

Ore 06,20 - Ambulanze con militari russi feriti in Bielorussia

Una fila di sette ambulanze militari russe, grandi come un autobus, i cui finestrini sono oscurati da tende grigie, si è fermata all'ingresso posteriore dell'ospedale principale bielorusso a circa 48 chilometri dal confine con l'Ucraina martedì sera, trasportando i feriti dal fronte. Il convoglio faceva parte di quello che i residenti e i medici hanno detto che negli ultimi giorni è diventato un flusso costante di soldati russi feriti nei feroci combattimenti intorno a Kiev, la capitale ucraina, dove l'avanzata russa si è bloccata di fronte alla forte resistenza. Un medico dell'ospedale ha detto che le truppe russe ferite sono iniziate ad arrivare lunedì. "Spero che non mi imprigionino per aver condiviso questo", ha aggiunto.

Ore 02 - In una settimana un milione di profughi

"In appena sette giorni abbiamo assistito all'esodo di un milione di profughi dall'Ucraina verso i paesi vicini". Lo scrive su Twitter Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Ore 01,20 - Biden: "Isolamento di Putin è stato messo a nudo"

Il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, si congratula con gli Stati membri "delle Nazioni Unite per aver tenuto questa sessione storica. Il voto mette a nudo l'isolamento di Putin e ritiene la Bielorussia responsabile del suo inaccettabile coinvolgimento in questa guerra. La stragrande maggioranza delle nazioni in tutto il mondo condanna la guerra di Putin. La stragrande maggioranza delle nazioni riconosce che Putin non sta solo attaccando l'Ucraina, ma sta attaccando le basi stesse della pace e della sicurezza globali e tutto ciò che le Nazioni Unite rappresentano - si legge nella dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca - E la stragrande maggioranza del mondo riconosce che se non resistiamo alla Russia di Putin, ciò infliggerà solo ulteriore caos e aggressione al mondo. La Russia è rimasta isolata, con il sostegno di soli quattro stati brutali e autoritari. Il mondo sta rifiutando le bugie della Russia. Tutti possiamo vedere cosa sta succedendo in Ucraina con i nostri occhi. La Russia è responsabile delle devastanti violazioni dei diritti umani e della crisi umanitaria internazionale che stiamo osservando svolgersi in Ucraina in tempo reale. Non c'è spazio per scuse o equivoci. La colpa è della Russia. Le Nazioni Unite sono state fondate per salvare le generazioni successive dal flagello della guerra. Come ha detto il segretario generale António Guterres, basta. Insieme, dobbiamo, e lo faremo, ritenere la Russia responsabile delle sue azioni. Dimostreremo che la libertà trionfa sempre sulla tirannia.

Ore 00,40 - Esplosioni a Kiev

Ancora esplosioni a Kiev. Nella notte, riferisce Kyiv Indipendent, sono tornate a suonare le sirene nella capitale ucraina e i residenti sono stati invitati a recarsi nel rifugio più vicino. Due forti esplosione si sono sentite in città, nei pressi della metropolitana.

Video su questo argomento Enerhodar, la folla ferma l'avanzata russa verso la centrale nucleare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.