Muore in battaglia contro i russi il top gun Oksanchenko. Conferito il titolo di Eroe dell'Ucraina

01 marzo 2022 a

a

a

L'Ucraina perde il suo top gun. Il colonnello Oleksandr Oksanchenko è morto in un duello aereo. Era considerato uno dei migliori piloti al mondo. Il presidente Volodymyr Zelensky ha conferito al militare il titolo di Eroe dell'Ucraina, alla memoria. Oksanchenko è morto in battaglia, deviando gli aerei nemici. "Il colonnello Oleksandr Oksanchenko, ora Eroe dell'Ucraina, è morto in una battaglia aerea, distraendo gli aerei nemici. È un dolore che non abbia ricevuto il titolo di Eroe dell'Ucraina mentre era ancora in vita, perché ne valeva la pena. Per noi sarà un eroe per sempre. Per sempre vivo". Parole scritte su Facebook da Lana Borisova.

Guerra Ucraina, nuovo attacco su Kharkiv: decine di morti

Il colonnello, con più di duemila ore di volo, era considerato tra gli elementi più valorosi a livello internazionale e ovviamente tra i migliori militari del suo Paese. Si era ritirato ufficialmente nel 2018, ma ha continuato a prestare servizio come consulente e formatore. Era considerato anche uno dei migliori piloti di spettacoli aerei al mondo. Dopo l'attacco russo all'Ucraina, nonostante fosse in pensione, era tornato volontariamente in battaglia, morendo con un gesto eroico. Una storia che ha commosso il popolo ucraino che si sta difendendo dall'invasione dell'esercito russo via terra e via cielo.

Video su questo argomento Sindaco di Kiev pubblica video dell'attacco alla torre della tv TMNews

Nel cuore dell'Europa l'Ucraina sta subendo un'aggressione durissima, difficile da contenere. Sono già centinaia i civili che hanno perso la vita, compresi tanti bambini. Ovviamente pesante il bilancio dei militari. Ma anche la milizia russa sta subendo gravi perdite. L'esercito è formato in particolare da giovanissimi che spesso non sanno nemmeno per quale motivo sono costretti a combattere. Uno scenario assurdo che ha mobilitato mezzo mondo, pronto a colpire pesantemente la Russia con sanzioni economiche che non hanno precedenti. Sono tantissimi gli esperti che sostengono che la guerra sia soltanto all'inizio e che con tutta probabilità presto purtroppo saranno coinvolti anche altri Paesi.

Video su questo argomento Draghi: "Solidarietà a Zelensky e al popolo ucraino". Standing ovation della Camera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.