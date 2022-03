California, padre uccide tre figli e si uccide in chiesa a Sacramento

Julie Mary Marini 01 marzo 2022 a

Prima ha ucciso i suoi tre figli minorenni e un'altra persona, poi si è tolto la vita. Tragedia familiare in California, a Sacramento. E' stata la polizia locale a diffondere la notizia e i particolari. Gli agenti avevano ricevuto una chiamata per una sparatoria in chiesa, ha confermato Rod Grassmann nel corso di una conferenza stampa. Giunti sul posto hanno scoperto che l'uomo aveva aperto il fuoco sui suoi tre figli, tutti con un'età minore di 15 anni. Ancora da capire, invece, se la quarta persona avesse un legame con le altre tre vittime.

Una volta sterminati i figli, l'uomo ha puntato la pistola contro se stesso ed ha sparato di nuovo. Secondo la polizia si tratta di un episodio di violenza domestica, non ci sarebbero cioè ulteriori moventi. Il dipartimento dello sceriffo di Sacramento non è stato ancora in grado di comprendere e spiegare per quale motivo l'assassino e le vittime si trovassero in un piccolo edificio che fungeva da luogo di culto cristiano, la cui affiliazione religiosa, tra l'altro, risulta poco chiara. E' l'ennesima tragedia familiare negli Stati Uniti dove purtroppo episodi del genere sono molto frequenti. Le indagini della polizia di Sacramento continuano per cercare di comprendere i motivi che hanno spinto l'uomo al folle gesto e gli eventuali legami con la quarta persona che è stata uccisa.

