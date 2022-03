Drammatico attacco a Kharkiv: missili sulla città. Si prepara l'assedio a Kiev | Diretta, foto e video

Giuseppe Silvestri e Gabriele Burini 01 marzo 2022 a

Ore 9.30 - Drammatico attacco a Kharkiv. Verso l'assedio di Kiev

Immagini video della distruzione di Kharkiv, seconda città dell'Ucraina, 1.6 milioni di abitanti. Piazza della Libertà è coperta di detriti dopo che un missile ha colpito la sede del governo regionale. Danneggiati palazzi anche a molti metri di distanza. Il capo del governo regionale, Oleg Synegubov, ha confermato l'attacco. I russi hanno lanciato missili Grad e Cruise contro il centro della città. Al Guardian ha dichiarato che "attacchi di questo tipo sono un genocidio contro il popolo ucraino, crimini di guerra contro la popolazione civile".

Ore 8.30 - Brutale attacco nella città di Kharkiv. Kiev sotto assedio

Un altro pesante attacco su Kharkiv. Drammatico bombardamento da parte dell'aviazione russa. I video mostrano una forte esplosione dopo il lancio di un missile o di una bomba nel palazzo sede del governo regionale. Sarebbe in corso anche un attacco nelle strade centrali della città. La capitale Kiev rischia di finire presto sotto assedio. Nuovi bombardamenti, mentre il convoglio di mezzi blindati si avvicina sempre più.

Ore 8.05 - La Romania: "Subito Ucraina, Moldavia e Georgia nell'Unione Europea"

La Romania chiede che Ucraina, Moldavia e Georgia vengano accolte nell'Unione Europea. Il presidente Klaus Iohannis spiega che la Romania "sostiene senza riserve l'integrazione nell'Ue dell'Ucraina, ma anche della Moldavia e della Georgia". Così su Twitter. "Il posto di questi partner dell'Ue è all'interno dell'Ue e la Romania farà di tutto per renderlo realtà", ha assicurato il presidente. "L'Ue non è completa senza Ucraina, Repubblica di Moldova e Georgia". Hanno chiesto l'immediato ingresso dell'Ucraina nella Ue anche Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia.

Ore 8 - Gli 007 italiani: "La Russia vuole controllare tutta l'ex Unione Sovietica"

Gli 007 italiani sono convinti che la Russia voglia dominare lo spazio ex Unione Sovietica. E' uno dei temi contenuti nella relazione annuale al Parlamento dell'intelligence. Ma i timori dei servizi segreti sono legati anche alle forniture di gas all'Italia e al rischio di cyber attacchi al Paese.

Ore 7.45 - Attacco alla base di Okhtyrka: uccisi 70 militari ucraini

Almeno 70 militari ucraini sono stati uccisi dai colpi di artiglieria russa contro la base di Okhtyrka, tra Kharkiv e Kiev. Lo scrive su Telegram il responsabile regionale Dmytro Zhyvytskyy, postando immagini dell’edificio colpito e di soccorritori che scavano tra le macerie.

Ore 7.30 - Dall'Ucraina già 500mila profughi. L'Onu ne prevede 4 milioni

Secondo le prime stime sono già mezzo milione i profughi dall'Ucraina. Più della metà si sono rifugiati nella vicina Polonia, numerosi anche in Romania, Ungheria, Moldavia e Bielorussia. Primi arrivi anche in Italia. l'Alto Commissario Onu per i rifugiati sostiene che sia solo l'inizio e che i profughi potrebbero arrivare a 4 milioni.

Ore 7 - Un convoglio di mezzi militari lungo 64 km verso Kiev

E' lungo 64 chilometri un convoglio di mezzi militari diretto verso Kiev. La capitale dell'Ucraina rischia di finire sotto assedio. Centinaia di carri armati, artiglieria, mezzi corazzati e veicoli logistici a nord ovest di Kiev. E' stata l'agenzia ucraina Unian a dare la notizia e secondo la Cnn è facile ricostruire da dove stiano arrivando le forze armate russe, visto che prima dell'invasione erano state ammassate in Bielorussia per partecipare ad una presunta esercitazione da cui non sono più tornate a casa.

