Guerra in Ucraina, al via i negoziati. Zelensky: "Ore cruciali". Quattrocento mercenari per ucciderlo | Diretta, video e foto

Giuseppe Silvestri e Nicola Uras 28 febbraio 2022 a

a

a

Ore 11.45 - L'Ucraina: uccisi 5.300 soldati russi

L'agenzia Anadolu riporta un dato diffuso dal ministro della difesa dell'Ucraina, Hanna Maliar: sarebbero 5.300 i soldati russi rimasti uccisi negli scontri dall'inizio del conflitto.

Ore 11.30 - Iniziati i negoziati tra Ucraina e Russia

La delegazione russa e quella ucraina hanno iniziato i negoziati in Bielorussia.

Ore 11 - Quattrocento mercenari per uccidere Zelensky

Sono circa 400 i mercenari del Gruppo Wagner che sono stati inviati in Ucraina per uccidere il presidente Volodymyr Zelensky e far cadere il governo. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano inglese The Times. Da gennaio sarebbero in Ucraina tra i 2mila e i 4mila mercenari agli ordini della Russia.

Ore 10.40 - L'Onu: "Già più di 100 i civili ucraini uccisi. Sette sono bambini"

Sono almeno 102 i civili che hanno perso la vita in Ucraina dall'inizio della guerra. Sette sono bambini, mentre 304 i feriti. Il dato è della commissaria Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet. Come sempre accade, la maggior parte dei civili è stata uccisa da esplosivi a lungo raggio di azione, colpi di artiglieria pesanti, missili e bombardamenti aerei.

Anastasia: "Io a Siena e il mio fidanzato al fronte. Ho paura per la sua vita"

Ore 10.30 - La Polonia pronta a chiudere il confine con la Russia

Il viceministro degli esteri della Polonia, Pavel Yablonsky, ha affermato che le autorità polacche non escludono la possibilità di chiudere il confine con la Federazione Rissa. "Tutte le possibilità sono sul tavolo - ha detto - Siamo pronti a imporre ulteriori sanzioni, senza dimenticare che in Russia ci sono anche nostri cittadini che dovrebbero tornare in Polonia".

Ore 10 - Previsto a breve l'inizio dei colloqui tra Mosca e Kiev

Dovrebbe iniziare alle 10 italiani (ore 12 di Mosca) il colloquio tra le delegazioni di Kiev e di Mosca. E' stata l'agenzia russa Tass a dare la notizia, citando il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky che guida la rappresentanza del Cremlino.

Il giornalista ucraino alla corrispondente russa: "La Croce Rossa porti via i corpi dei vostri soldati uccisi. Non vi vogliamo né vivi né morti"

Ore 9.10 - La guerra della propaganda tra morti e annunci

La guerra della propaganda continua a colpi di annunci. Il ministero della Difesa della Russia ha annunciato che sono state conquistate le città di Berdyansk ed Enerhodar, nella zona sud orientale del Paese. L'Ucraina, invece, ha fornito il nuovo bilancio bellico: 5.300 soldati russi morti, 191 tank distrutti, 29 aerei e altrettanti elicotteri. Fuori uso 816 blindati.

Ore 9 - Il prezzo del gas in Europa aumenta del 35%

Il prezzo del gas continua ad aumentare in Europa. Le nuove sanzioni alla Russia e i timori di una crisi energetica fanno schizzare le quotazioni. Ad Amsterdam il presso è salito a 126 euro al Mwh, facendo registrare un + 35.72%. A Londra l'aumento è stato del 25.32%.

x 1 / 13

Ore 8.15 - L'esercito russo: i cittadini possono lasciare Kiev

L'esercito russo ha annunciato che i cittadini di Kiev possono liberamente lasciare la capitale dell'Ucraina. L'esercito ucraino a sua volta ha annunciato che la capitale è ancora sotto controllo. Gli sforzi russi di occupare la città per ora sono falliti.

Ore 8 - Oggi l'inizio dei colloqui tra Russia e Ucraina

Giornata importante per il conflitto tra Russia e Ucraina. Questa mattina, lunedì 28 febbraio, a Gomel è atteso l'inizio dei colloqui. La delegazione diplomatica ucraina è molto pessimista e secondo i media la Bielorussia potrebbe presto affiancare le truppe russe nell'invasione. In una telefonata con il premier inglese Johnson, Zelensky ha definito cruciali le prossime ore. Intanto nella notte nuove esplosioni a Kiev e Kharkiv. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Il ministro degli Esteri Di Maio ha annunciato che l'Italia proporrà una tregua per consentire di evacuare donne e bambini.

Video su questo argomento Ucraina, Scholz: "Putin non tornerà indietro a breve, ma ne pagherà il prezzo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.