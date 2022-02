Guerra, dalle foto sexy al mitra: Anastasiia Lenna, ex miss Ucraina, si scaglia contro i russi

27 febbraio 2022 a

a

a

Lei si chiama Anastasiia Lenna ed è bella, molto bella. E' stata Miss Ucraina, ma ora sembra che voglia sfilarsi la fascia per imbracciare il mitra per combattere contro gli aggressori russi. C'è chi sostiene che sia pronta a sparare, a scendere in una trincea, a dimenticare servizi fotografici e passerelle per aiutare il suo paese a mantenere la libertà. Come del resto stanno facendo e faranno molte altre donne che hanno scelto di arruolarsi e di lanciarsi in battaglia al fianco degli uomini e dell'esercito regolare. E' stata la stessa Anastasiia Lenna a pubblicare più volte sul suo profilo Instagram la foto mentre impugna le armi. Inizialmente sembravano solo scatti "di scena", come del resto confermavano i post. Ora la situazione sembra diversa.

Il Paese del resto, è sempre più disposto a qualsiasi tipo di sacrificio pur di non cedere alla Russia. Chi ha le capacità e il coraggio di sparare, si arruola. Altri mettono a disposizione la loro professionalità in campi diversi, come coloro che hanno dato vita a vere e proprie catene di montaggio per la costruzione di molotov. La situazione è difficile perché iniziano a scarseggiare il cibo, il carburante e i medicinali, ma presto dovrebbero arrivare gli aiuti dai paesi occidentali. E anche l'esercito russo inizia ad accusare la stanchezza, la fame, la paura di non farcela, le perdite, i mezzi distrutti. E' tutto più complicato di quello che pensava il premier Vladimir Putin.

I prossimi giorni saranno importanti. Il primo obiettivo dell'Ucraina è quello di respingere l'ondata iniziare della Russia e far crescere le sue capacità militari proprio dalle armi che verranno consegnate dai paesi amici. Per la prima volta dal 1939, anche la Svezia ha deciso che invierà armi all'Ucraina. Cinquemila lanciarazzi anticarro. Non accadeva da quando Stoccolma aiutò la Finlandia, attaccata dall'Unione Sovietica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.