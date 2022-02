Guerra in Ucraina, l'Italia chiude lo spazio aereo alla Russia

27 febbraio 2022 a

a

a

L'Italia chiude il suo spazio aereo alla Russia. Dopo la decisione presa da altri paesi europei, anche il governo Draghi prende questa decisione. L'annuncio è arrivato su Twitter dall'account ufficiale di Palazzo Chigi.

#Ucraina - L'Italia chiude lo spazio aereo alla Russia — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 27, 2022

La decisione presa dall'Italia segue quella di altri stati europei. Nel corso della mattinata odierna, domenica 27 febbraio, il Belgio aveva chiuso il suo spazio aereo a tutte le compagnie russe. Il primo ministro, Alexander De Croo, aveva detto che "i nostri cieli europei sono cieli aperti, ma sono aperti a coloro che connettono le persone, non a coloro che cercano di aggredire brutalmente". Stessa misura adottata dalla Germania: il ministero dei Trasporti ha reso noto che la misure entrerà in vigore oggi alle tre del pomeriggio e durerà tre mesi. Come loro, spazio aereo chiuso anche da Danimarca, Finlandia, Francia, Romania, Estonia, Bulgaria, Repubblica Ceca e altre ancora. Alcune compagnie, inoltre, hanno preso la decisione di cancellare i loro voli diretti in Russia: Lufthansa, per esempio, ha deciso di interromperli da, verso e sopra la Russia. La decisione si applica per sette giorni, a causa della "situazione normativa attuale", ha affermato sabato il Gruppo Lufthansa. E anche l'Unione Europea starebbe per adottare misure restrittive da questo punto di vista.

Ucraina denuncia la Russia all'Aja. Dall'Italia 110 milioni per Kiev | Diretta, video e foto

Vedremo quindi quali altre decisioni verranno prese. Quel che è certo, intanto, è che a causa del conflitto sono almeno 210 i civili ucraini che sono stati uccisi, e più di 1.100 sono feriti. Lyudmyla Denysova, rappresentante del governo ucraino, ha detto che "con crudeltà invisibile, il nemico sta distruggendo edifici residenziali, ospedali, asili e scuole, togliendo il diritto di vivere ai figli e alle figlie della terra ucraina, compresi i bambini". Il rappresentate ha anche fornito esempi di alcune vittime civili, tra cui un bambino ucciso nel bombardamento di un ospedale di Kiev e una donna uccisa dopo che un missile ha colpito un edificio residenziale a Kharkiv, fatti avvenuti questa notte.

I soldati russi hanno fame e saccheggiano i negozi dell'Ucraina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.