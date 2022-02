Guerra, assalto a Kiev. L'Ucraina resiste e crea la Legione Straniera. Putin invia rinforzi. Missili contro depositi di rifiuti pericolosi | Diretta, video e foto

27 febbraio 2022 a

Ore 8.20 - In Ucraina nasce la Legione straniera

Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina sotto assedio, lancia l'ennesima richiesta di aiuto e lo fa invitando ad andare a combattere accanto ai suoi soldati. L'Ucraina sta creando una Legione Straniera per arruolare i volontari provenienti dall'estero. "Questa sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese", ha affermato in un appello che è stato diffuso dai media internazionali.

Ore 8 - Missili russi contro centro rifiuti radioattivi

Ennesima denuncia dell'Ucraina sui metodi militari della Russia. Missili avrebbero colpito un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi. E' stato l'ispettorato statale per la regolamentazione del nucleare a dare l'allarme sostenendo che nella notte a causa del bombardamento di massa a Kiev, i missili hanno colpito il sito delle scorie radioattive della filiale nella capitale dell'impresa statale Radon. Ancora non è stato possibile tracciare un bilancio, ma una nota spiega che le telecamere di sorveglianza hanno registrato la caduta dei missili. Non vi sarebbero rischi di radioattività. Bombardato anche il deposito di Vasylkiv, a circa 40 km a sud da Kiev. Il sito, spiega la sindaca Natalia Balasynovych, è in fiamme e si teme un disastro ambientale.

Ore 7.45 - L'Ucraina resiste, la Russia chiama rinforzi

Quarto giorno di guerra in Ucraina. La Russia intensifica gli attacchi, ma non riesce a piegare la resistenza dell'esercito ucraino, sostenuto dai civili che si sono arruolati per combattere. Vladimir Putin ha inviato i rinforzi. Da Mosca arriveranno nuovi carri armati per cercare di vincere la resistenza. A Kiev si combatte nelle strade, l'esercito russo sta cercando di portare l'assalto finale alla capitale. Le forze russe sono entrate anche a Kharkiv, seconda città dell'Ucraina e stanno assediando le città di Kherson (sud) e Berdyansk (sudest).

Guerra Ucraina-Russia, Elon Musk apre a Kiev servizio satellitare Starlink

