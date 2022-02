Vladimir Putin e la paranoia, la teoria della nebbia cerebrale causata dal Covid

26 febbraio 2022 a

a

a

Vladimir Putin è lucido oppure sta vivendo un momento psicologico particolare, sfiorando la paranoia? Se lo stanno chiedendo i giornalisti, gli analisti e i politici di tutto il mondo dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il premier sovietico ha cambiato nettamente comportamento negli ultimi mesi, in particolare nelle settimane e nei giorni che hanno preceduto l'aggressione militare. Uno che se ne è reso pienamente conto è stato Emmanuel Macron che dopo il loro incontro l'ha definito proprio "paranoico".

L'accusa di Kiev: bombe nei giocattoli, così la Russia uccide i nostri bambini

Nella conferenza stampa in cui ha dichiarato guerra all'Ucraina, il premier della Russia è apparso poco lucido, irrazionale e diversi osservatori hanno sostenuto che non sia più adeguato al ruolo che ricopre. C'è chi ha avanzato addirittura l'ipotesi che il Covid possa avere qualcosa a che fare con lo stato mentale del premier. Nel periodo di settembre e ottobre Putin è scomparso dalla circolazione dopo che alcuni suoi collaboratori più stretti erano risultati positivi al virus. Esperti che si sono incontrati al Council on Foreign Relations hanno avanzato l’idea che il comportamento e le affermazioni “non corrette” del premier potrebbero essere correlate proprio alla brain fog, la cosiddetta nebbia cerebrale che può colpire il cervello dopo aver contratto il Covid.

Operaio parte dall'Umbria e salva tre profughi

Laurie Garrett, giornalista scientifica nonché autrice americana Premio Pulitzer, ha twittato che "si è letto che Putin non stia ragionando correttamente, forse a causa del Long Covid. Non c’è nessuna prova, ovviamente”. Ma la tesi non sembra campata in aria, dato che gli stessi leader politici che hanno avuto relazioni con Putin negli ultimi tempi hanno constatato come fosse diverso dal passato, di sicuro meno lucido e più paranoico. Pensare che sia colpa del Covid non solo è azzardato, ma è impossibile da dimostrare almeno in questa fase. E' invece certo che i commenti di chi ha parlato con il premier russo e le immagini che sono state pubblicate, confermano la mancanza di lucidità del premier russo.

Video su questo argomento In Polonia in migliaia donano il sangue per l'Ucraina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.