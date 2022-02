Zelensky, video virale su Twitter del presidente dell'Ucraina: "Non sono fuggito, sono qui. Non deporremo le armi, difenderemo il Paese"

26 febbraio 2022 a

"Non credete alle fake news, sono ancora qui. Online girano informazioni false secondo cui io inviterei il nostro esercito a deporre le armi e che c'è l'evacuazione. Non ci dovete credere". Nuovo video postato su Twitter dal presidente dell'Ucraina, Vladimir Zelensky. Immagini che smentiscono chi sostiene che ha deciso di arrendersi. Il numero uno dell'Ucraina è diventato ormai un vero e proprio simbolo della resistenza del paese e non solo. Ancora di più quando ha rifiutato la proposta degli Stati Uniti e di altre nazioni di lasciare l'Ucraina: "Mi servono munizioni, non un passaggio per andare via".

Quindi nessuna fuga: "La battaglia è qui. Chiedo al popolo di resistere, di respingere l'esercito russo". In un tweet, inoltre, ha spiegato che "armi ed equipaggiamenti dei nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta lavorando" e sta crescendo giorno dopo giorno il fronte anti Russia.

"Non deporremo le armi, difenderemo il nostro Stato". Il video di Vlodomyr Zelensky è diventato immediatamente virale e in meno di due ore ha collezionato oltre 4 milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di like e di retweet.

