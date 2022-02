Guerra in Ucraina: battaglia nelle strade di Kiev. L'appello di Zelensky: "Difendiamo la capitale, arrivano le armi". | Diretta, video e foto

Giuseppe Silvestri e Gabriele Burini 26 febbraio 2022 a

a

a

Ore 10 - Il sindaco di Kiev: "Nuovi attacchi aerei sulla capitale"

Il sindaco di Kiev ha spiegato che fino a ora "l'esercito russo non è entrato in città". Sono però previsti altri attacchi aerei. Vitalii Klitschko ha invitato i cittadini a rimanette nei rifugi: "Non uscite".

Ore 9.30 - Il ministro ucraino Kuleba: "Il mondo isoli la Russia"

Tweet del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba: "Kiev è sopravvissuta a un'altra notte di attacchi. La Russia deve essere isolata dal mondo intero". Il ministro ha esortato tutti i Paesi a "fermare i criminali di guerra russi. Chiedo al mondo di isolare completamente la Russia, espellere gli ambasciatori, imporre un embargo petrolifero, rovinare la sua economia. Fermate i criminali di guerra russi!".

Ore 9 - La Russia: "Colpiti 821 obiettivi militari"

Le forze armate russe sostengono di aver colpito durante la notte 821 obiettivi di infrastrutture militari ucraine. In particolare 14 piste di atterraggio militari, 19 centri di controllo e nodi di comunicazione, 24 sistemi di difesa aerea missilistica S-300 e Osa, 48 stazioni radar. A dare la notizia è stato il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov

Ore 8.35 - Macron: "La guerra durerà a lungo"

Dichiarazioni molto allarmanti da parte di Emmanuel Macron. Il presidente francese sostiene che "questa guerra durerà a lungo. Dobbiamo prepararci". Un concetto ribadito in tutti i paesi dell'Unione Europea e non solo.

Ore 8.30 - L'appello di Zelensky al popolo: "Difendiamo Kiev, arrivano le armi"

Appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla popolazione: "Difendete Kiev". Zelensky ha anche spiegato che armi ed equipaggiamenti stanno arrivano da partner dell'Ucraina". L'esercito russo sostiene di aver colpito infrastrutture militari con missili crociare e di aver abbattuto sette aerei e 87 carri armati.

Ucraina: Zelensky parla con Macron, 'è vero amico di Kiev'

Ore 8.20 - Si spara nelle strade di Kiev. Caccia ai sabotatori russi

A Kiev si spara nelle strade. I russi vogliono conquistare il controllo della capitale che conta circa 3 milioni di residenti. Molti civili si sono rifugiati nella metropolitana e nelle cantine delle abitazioni per cercare di sfuggire ai combattimenti. L'esercito ucraino sta cercando di respingere i sabotatori russi. Combattimenti nella via della Vittoria, una delle strade principali.

Ore 8.15 - In 100mila hanno lasciato le loro case

Secondo una prima stima sono circa 100mila gli ucraini che hanno lasciato le loro abitazioni nel primo giorno di guerra. Molti hanno cercato di fuggire all'estero. I dati sono relativi al 24 febbraio e diramati da fonti Onu. Gli ucraini si sono diretti principalmente verso Polonia, Ungheria, Slovacchia, Moldavia e Romania.

Video su questo argomento Esplosioni e spari a Kiev nella notte: il video

Ore 8 - Terzo giorno di guerra, battaglia a Kiev

Terzo giorno di guerra in Ucraina, paese invaso e aggredito dalla Russia di Vladimir Putin. I militari sovietici sono ormai entrati nella capitale. L'esercito ucraino e migliaia di civili affrontano l'armata russa. Ma scarseggiano armi e medicine. Gli Stati Uniti hanno dato la disponibilità ad evacuare da Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per non mettere in pericolo la sua vita. Lui ha rifiutato: "La battaglia è qui - ha dichiarato secondo l'Agenzia Ap - ho bisogno di munizioni, non di un passaggio".

Ucraina, battaglia a Kiev, Zelensky rifiuta offerta Usa di evacuare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.