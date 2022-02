Guerra in Ucraina: militari della Russia a Kiev. Morti, feriti e fughe dalle città | LA DIRETTA

25 febbraio 2022 a

Ore 8.06 Carri armati russi entrano a Kiev

Il ministero della Difesa ucraino: i russi hanno sequestrato due carri armati ucraini, hanno indossato le uniformi ucraine e li stanno muovendo verso il centro di Kiev. Dietro, una colonna di blindati russi.

Ore 7,40 Zelensky: "Russia attacca anche obiettivi civili"

In questa "guerra totale", afferma il presidente ucraino Zelensky, "alle 4 le forze russe hanno continuato a lanciare attacchi con missili sul territorio dell’ Ucraina, dicono che colpiscono solo obiettivi militari, ma sono bugie". "Nel cielo di Kiev - prosegue - c’è stato un bombardamento. Un incendio in un edificio residenziale"

Ore 7.30 - Il presidente ucraino Zelensky: "Soli a combattere la Russia"

"La Russia prima o poi dovrà parlare con noi. Parlare di come possiamo porre fine ai combattimenti e fermare l’invasione. Prima inizierà questa conversazione, minori saranno le perdite per la Russia stessa". Lo ha detto questa mattina in presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso televisivo. Allo stesso tempo, il presidente ha ribadito di essere "riconoscente alle nazioni che ci sostengono" sottolineando però che l’Ucraina ha bisogno di "essere aiutata in maniera concreta e non solo a parole". "Noi siamo soli a difendere la nostra nazione. Chi si appresta a combattere con noi? Non vedo nessuno. Chi è pronto a dare all’Ucraina l’assicurazione di entrare nella Nato? Tutto il mondo ha paura di farlo" ha detto Zelensky.

Ore 6.15 Il primo bilancio: 137 ucraini civili morti

Zelensky: "Sono 137 ucraini morti nel primo giorno di guerra. I nostri cittadini che hanno perso la vita, sono eroi"

