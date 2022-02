Zakia Seddiki, "Luca Attanasio è ancora con me": la moglie dell'ambasciatore morto si racconta

24 febbraio 2022 a

Ospite di prestigio a Oggi è un altro giorno: nella puntata di oggi - giovedì 24febbraio 2022 - Serena Bortone intervisterà Zakia Seddiki, moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio ucciso un anno fa durante un agguato nella Repubblica Democratica del Congo.

Chi era Luca Attanasio? Attanasio era un diplomatico, classe 1977, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo dal 5 settembre 2017 fino alla sua morte per le ferite riportate nell’agguato presso il villaggio di Kibumba, vicino alla città di Goma. Il 22 febbraio 2021 il convoglio del Programma alimentare mondiale diretto a Rutshuru, sul quale Attanasio viaggiava assieme ad altre sei persone legate alla Monusco (missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica Democratica del Congo), giunto nei pressi di Kibumba, a nord di Goma, vicino al parco nazionale dei Virunga e al confine con il Ruanda, è stato attaccato da alcuni uomini armati di fucili mitragliatori, in un tentativo di rapimento, poi fallito. Ferito gravemente all'addome, Attanasio è morto poco dopo presso l'ospedale dell'ONU di Goma. Oltre al diplomatico, sono rimasti uccisi l'autista del convoglio Mustapha Milambo e il carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci, 30 anni, originario di Sonnino, in provincia di Latina.

Chi è Zakia Seddiki? Lei e Attanasio si erano sposati nel 2015 e coinvidevano assieme la passione per la diplomazia e per i progetti di aiuto umanitario. La coppia ha avuto tre figlie. "La nostra storia d’amore è iniziata l’11 febbraio 2011 in Marocco. Era appena arrivato per fare il console generale. Ci siamo conosciuti tramite un amico comune. Eravamo due giovani, ci siamo incontrati, abbiamo avuto alti e bassi, ma tra noi c’è stato sempre un grande rispetto. L’ho seguito a Roma, poi in Nigeria e poi in Congo" ha raccontato in una precedente intervista. Anche lei era impegnata in Africa: aveva fondato nel 2017 a Kinshasa la ong Mama Sofia, un’organizzazione che aiuta i bambini di strada con diversi progetti in Rdc (Kinshasa e Congo Centrale). "E' ancora con me" ha rivelato in una recente intervista facendo riferimento all'amore per Luca.

