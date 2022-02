Ucraina, stato di emergenza. Gli Usa: "La Russia prepara l'invasione entro le prossime 48 ore"

23 febbraio 2022 a

Aumenta l’allerta in Ucraina, dove il Consiglio di sicurezza ha chiesto lo stato di emergenza e il Parlamento ha approvato una legge che garantisce il possesso di armi ai cittadini. L’amministrazione Usa ha informato il presidente Zelensky che secondo informazioni di intelligence la Russia si sta preparando a condurre un’invasione su vasta scala del Paese entro le prossime 48 ore. E la ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha definito "molto probabile" un attacco russo a Kiev. Il ministero degli Esteri di Kiev ha esortato i connazionali a lasciare la Russia dopo l’intensificarsi delle tensioni con Mosca. Nel pomeriggio attacchi informatici hanno colpito i siti web del governo e quelli di alcune banche ucraine. Kiev ha inoltre iniziato a richiamare in servizio i propri riservisti. L’esercito ucraino ha riferito che un altro soldato è morto nel Donbass, mentre la milizia popolare dell’autoproclamata Repubblica di Luhansk ha incolpato Kiev di aver raddoppiato i bombardamenti nell’area sotto il loro controllo. Il primo ministro lettone Arturs Kriüjanis Karinü ha detto alla Cnn che "Putin sta spostando ulteriori forze e carri armati nei territori occupati del Donbass".

Crisi Ucraina-Russia, attacco informatico ai siti del governo ucraino



La decisione della Russia di riconoscere le Repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk è "un altro atto di aggressione contro l’Ucraina", ha tuonato il presidente Zelensky, confermando la volontà di Kiev di entrare nell’Ue e nella Nato. Il destino europeo si decide sul campo in Ucraina, ha aggiunto il capo di Stato. Da parte sua, Putin ha detto di essere "pronto al dialogo" ma ha ribadito che gli interessi della Russia e la sicurezza dei suoi cittadini non sono negoziabili. Mosca ha inoltre annunciato che darà una forte risposta alle sanzioni disposte dagli Usa e ha iniziato l’evacuazione del personale diplomatico dall’Ucraina. Dopo lo stop della Germania al gasdotto Nord Stream 2 se la Russia avesse invaso ulteriormente l’Ucraina, Biden ha ordinato di imporre sanzioni alla società costruttrice Nord Stream 2 AG e ai suoi dirigenti aziendali. "Un altro tassello della nostra prima tranche di sanzioni in risposta alle azioni della Russia in Ucraina. Come ho chiarito, non esiteremo a compiere ulteriori passi se la Russia continuerà l’escalation", ha rimarcato il presidente Usa, "attraverso le sue azioni, il presidente Putin ha fornito al mondo uno straordinario incentivo ad abbandonare il gas russo".

Di Maio: "Stop a incontri bilaterali con Russia senza de-escalation"



Un alto funzionario della Difesa statunitense, citato da Cnn, ha riferito che le capacità militari russe lungo il confine con l’Ucraina sono "quasi al 100% di tutte le forze" che il Pentagono prevedeva che Putin avrebbe dispiegato. Mentre l’ambasciatrice degli Stati Uniti all’Onu Linda Thomas-Greenfield, parlando all’Assemblea generale, ha lanciato l’allarme: un conflitto militare potrebbe creare una massiccia crisi di rifugiati, "con fino a cinque milioni di persone in più sfollate a causa della guerra voluta dalla Russia".

Papa Francesco: "Il 2 marzo una Giornata di digiuno per la pace"

