Olanda, uomo armato di pistola all'Apple store di Amsterdam minaccia ostaggi: polizia in azione. Il video

Un uomo armato di pistola si trova all'interno dell'Apple store di Amsterdam, in Olanda, con degli ostaggi. Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Bno News, alle 17,40 di oggi - martedì 22 febbraio - la polizia della capitale dei Paesi Bassi è stata chiamata per un possibile furto in un Apple store in Piazza Leidseplein, nel centro della città. Stando a quanto si apprende, si sarebbe sentito anche un colpo di pistola. L'uomo, come si vede in alcuni video, è armato e starebbe minacciando gli ostaggi.

Sul luogo sono accorsi molti poliziotti e servizi di emergenza. Alle persone è stato chiesto di lasciare l'area e alcuni edifici sarebbero stati bloccati.

Notizia in aggiornamento

