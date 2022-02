Ucraina, Nato: "Ci aspettiamo attacco della Russia su larga scala". Ultimatum di Putin

22 febbraio 2022 a

Venti di guerra sempre più insistenti al confine tra Russia e Ucraina. La situazione, da settimane, è sull'orlo di precipitare e anche oggi, martedì 22 febbraio, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha affermato di vedere "continui preparativi" delle forze russe "per un attacco all’Ucraina su scala più larga. Condanniamo l’incursione" delle forze russe, aggiunge, che sono passate "da tentativi coperti all’aperta azione militare". Si tratta di una "seria escalation" e di una "flagrante violazione del diritto internazionale", che "mina l’integrità territoriale" dell’Ucraina e che ha "gravi conseguenze per la sicurezza europea". La crisi è stata provocata "solo dalla Russia" e "lodiamo l’Ucraina per non aver risposto alle provocazioni". In Ucraina si assiste a "un aggravamento della situazione, un’ulteriore invasione di un paese già invaso".

I ministri degli Esteri del G7, intanto, hanno condannato il riconoscimento da parte della Russia delle due repubbliche separatiste autoproclamate di Donetsk e Lugansk. Lo ha riferito il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, citato dalla Bbc. Hayashi ha riferito ai giornalisti che il riconoscimento da parte di Mosca viola la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, nonché il diritto internazionale.

Putin, però, ha affermato in quello che sembra essere un ultimatum, che "la miglior decisione che l’Ucraina potrebbe prendere è rinunciare ad aderire alla Nato". Per mettere fine alla crisi in corso, secondo Putin, Kiev dovrebbe anche demilitarizzare il Paese e riconoscere l’annessione della Crimea alla Russia.

