Covid, la regina Elisabetta annulla gli impegni online: ha ancora lievi sintomi

Sono ore d'apprensione in Gran Bretagna per lo stato di salute della regina Elisabetta II, positiva al Covid dalla giornata di domenica 20 febbraio. Buckingham Palace, in una nota, aveva annunciato che la monarca aveva sintomi leggeri, ma che avrebbe continuato ad assolvere i suoi doveri. Oggi, martedì 22 febbraio, arrivano degli aggiornamenti in merito. La regina ha annullato gli impegni online programmati perché ha ancora lievi sintomi simili al raffreddore. Elisabetta II "ha deciso di non perseguire i suoi impegni virtuali programmati oggi, ma continuerà con compiti leggeri", ha detto un portavoce del palazzo di Buckingham Palace. I funzionari hanno confermato che la regina 95enne è risultata positiva al Covid 19 domenica. Dal palazzo reale avevano fatto sapere che la regina, che ha ricevuto tutte e tre le dosi di vaccino, continuerà con impegni "leggeri" al Castello di Windsor nella prossima settimana.

Nei giorni scorsi, nella famiglia reale del Regno Unito, si erano contagiati già il principe Carlo e la moglie Camilla. Carlo era stato positivo al Covid una prima volta nel 2020. Intanto nel Regno Unito i dati della diffusione del Covid continuano a diminuire, nonostante un mese fa il governo guidato da Boris Johnson abbia revocato l'obbligo d'indossare le mascherine ovunque ed eliminato il già limitato green pass vaccinale. Va sottolineato che sull'isola è immunizzata ormai ben oltre il 90% dell'intera popolazione, tra vaccinati e guariti.

Così, dalla giornata di giovedì 24 febbraio, decadrà anche l'obbligo di autoisolamento per i positivi. Lo ha dichiarato il premier britannico Boris Johnson. "Alle persone verrà chiesto di esercitare responsabilità personale, proprio come incoraggiamo chi potrebbe avere l'influenza a essere rispettoso degli altri - ha aggiunto il primo ministro della Gran Bretagna - E' il momento di passare alla protezione delle persone con interventi del governo, ai vaccini e alle cure come prima linea di difesa. E alla responsabilità personale". In sostanza fine dell'autoisolamento, dei test e delle restrizioni, visto che occorre convivere con il Covid.

