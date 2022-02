Crisi Ucraina, Putin riconosce le repubbliche del Donbass

21 febbraio 2022 a

Il presidente russo Vladimir Putin, nel discorso alla nazione appena iniziato, ha annunciato di aver riconosciuto le autoproclamate repubbliche di Dontesk e Luhansk, in Donbass. I due territori sono contigui e si trovano a ridosso del confine fra Ucraina e Russia. L'annuncio al proprio paese è stato preceduto da una telefonata al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz per informarli della decisione di firmare il decreto, ha fatto sapere il Cremlino.

Con questa decisione inevitabilmente sale la tensione e la situazione può precipitare da un momento all'altro. La crisi tra Russia e Ucraina è "la minaccia piu grave alla pace e alla stabilità europee dalla Seconda guerra mondiale" aveva detto nel pomeriggio l’alto rappresentante UE per gli Affari esteri Josep Borrell in conferenza stampa al termine del Consiglio UE. A questo punto l’UE è pronta "a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione", sottolineando che l’Unione è preparata "a reagire nel caso in Putin dovesse riconoscere l’indipendenza di Donetsk e Luhansk". Saltati gli accordi internazionali sulla zona del Donbass, ora è attesa la presa di posizione ufficiale dell'Ue.

Informati della decisione del presidente russo Vladimir Putin, Emmanuel Macron e Olaf Scholz "hanno espresso delusione per questo sviluppo", ha riferito il Cremlino. I ministri degli Esteri dei Paesi dell’Unione Europea "hanno guardato alla possibilità di tenere una sessione congiunta del Consiglio Affari Esteri con i partner ucraini a Kiev", alcune indiscrezioni riferiscono che potrà avvenire già nelle prossime ore.

