Crisi Ucraina, i ministri degli Esteri del G7: "Russia ritiri le truppe"

I ministri degli Esteri del G7, dopo la riunione che si è tenuta oggi - sabato 19 febbraio - chiedono alla Russia di adottare il cammino della diplomazia per evitare conflitti militari e di ritirare le truppe dai confini con l'Ucraina. "Invitiamo la Russia a scegliere il cammino della diplomazia, ad attuare una de-escalation delle tensioni, a ritirare in modo sostanziale le forze militari dalle vicinanze dei confini dell’Ucraina e di attenersi in modo completo agli impegni internazionali, anche sulla riduzione del rischio e sulla trasparenza delle attività militari - si legge in una nota - Come primo passo ci aspettiamo che la Russia applichi l’annunciata riduzione delle sue attività militari lungo i confini dell’Ucraina. Non abbiamo visto prove di questa riduzione. Giudicheremo la Russia dai fatti".

Tuttavia, avvertono i ministri degli Esteri del G7, anche se "siamo pronti a esplorare soluzioni diplomatiche per affrontare le legittime preoccupazioni di sicurezza, la Russia non dovrebbe avere dubbio che qualunque ulteriore aggressione militare contro l’Ucraina avrà massicce conseguenze, anche sanzioni finanziarie ed economiche su un’ampia serie di obiettivi di settore e individuali, che imporrebbe costi gravi e senza precedenti all’economia russa. Nell’eventualità di un’aggressione adotteremo misure restrittive coordinate. La Russia deve attuare una de-escalation e rispettare i suoi impegni nell’applicare gli accordi di Minsk. L’aumento delle violazioni di cessate il fuoco lungo la linea di contatto negli ultimi giorni è altamente preoccupante", aggiungono i titolari degli Esteri del G7.

La tensione tra Russia e Ucraina continua a essere altissima. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha fatto sapere che nella giornata odierna sono due i soldati ucraini uccisi, tre quelli feriti. L'Ucraina, dice Zelensky, non sta rispondendo ad alcuna provocazione, perché ha "un vaccino da 8 anni e sappiamo quando dobbiamo rispondere o no. Nei territori temporaneamente occupati subiamo costantemente provocazioni, ma dobbiamo rimanere calmi. Ed in questo senso l’Esercito ucraino è più maturo di altri. Proteggeremo il nostro Paese con o senza l’aiuto dei nostri partner. Il mondo non vuole la guerra, l’Ucraina ha bisogno della pace, abbiamo bisogno della pace. Noi siamo lo scudo dell'Europa contro la Russia. All’Ucraina non servono le sanzioni dopo i bombardamenti o dopo che la nostra economia è fallita. Ci è stato detto che le sanzioni contro la Russia ci saranno dopo l’inizio della guerra, mentre al contempo ci dicono che la guerra ci sarà al 100%. Se non potete diffondere quello che accadrà ed a chi in caso di inizio di una guerra, allora mi sorge il dubbio che non verranno applicate anche se la guerra inizierà". Zelensky quindi chiede alla Nato un "calendario chiaro" per l’adesion, e a Vladimir Putin un incontro per capire cosa vuole. Incontro con Putin che sarebbe pronto ad effettuare anche il presidente degli Usa, Joe Biden, mentre il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, alla Ard - il principale gruppo radiotelevisivo pubblico in Germania - ha detto che "tutti i segnali indicano che la Russia sta pianificando un attacco su vasta scala all’Ucraina. Le truppe non vengono ritirate come dice la Russia e nuove si aggiungono", ha affermato. Stoltenberg si dice comunque sempre a favore di una soluzione negoziata. "Vogliamo che la Russia cambi direzione e si sieda al tavolo con noi". Intanto, sia la Francia che la Germania hanno invitato i connazionali a lasciare il Paese.

