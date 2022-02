Crisi Ucraina, evacuazione dei civili e mobilitazione generale dei separatisti: guerra con Russia a un passo

19 febbraio 2022 a

Sale la tensione tra Ucraina e Russia e la guerra sembra davvero a un passo. L’annuncio della mobilitazione generale per i riservisti da parte del leader dei separatisti del Donbass Denis Pushilin è arrivato mentre è in corso l’evacuazione di massa di donne e bambini dai territori ribelli alle circostanti regioni russe. Durante la notte sono stati allestiti sei treni per l’evacuazione dei civili dal Donbass verso la regione russa di Rostov. "Faccio appello a tutti gli uomini della repubblica in grado di imbracciare un’arma a difendere le loro famiglie, i loro bambini, le loro mogli, le loro madri", ha scritto Pushilin su Telegram rivolgendosi ai riservisti. E anche il leader dell’autoproclamata repubblica popolare di Luhansk, Leonid Pasechnik, ha annunciato la firma di un decreto per la "mobilitazione generale".

Zelensky: "Le chances di entrare nella Nato stanno svanendo"

Intantl il presidente ucraino Volodymyr Zelensky andrà oggi alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza e parlerà con il primo ministro britannico Boris Johnson, con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e con la vicepresidente Usa Kamala Harris, per concordare quello che va fatto dal punto di vista del supporto militare al suo Paese. Lo riportano le agenzie Tass e Ria Novosti.

Stoltenberg (Nato): "Russia cerca preteso per attaccare"

"Stiamo denunciando i piani della Russia. Non perché vogliamo un conflitto, ma perché stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per togliere qualsiasi motivo alla Russia che possa giustificare l’invasione dell’Ucraina. Se la Russia perseguirà i suoi piani, sarà responsabile di una guerra catastrofica e inutile" ha spiegato il presidente Usa Joe Biden in un tweet dopo il discorso alla Nazione. "I russi hanno tantissime frecce a disposizione per colpire l’Ucraina, il build-up di questi mesi è stato importante ed era funzionale a lasciarsi un ventaglio di opzioni di azione. Quello che dobbiamo capire è qual è il vero obiettivo", lo spiega in un’intervista alla Stampa, Bryan Clark, analista militare Usa.

Crisi Ucraina, il leader russo Putin: "La situazione sta peggiorando"

