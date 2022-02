Brigitte Macron transgender, per la fake news a processo due donne

18 febbraio 2022 a

Brigitte Macron donna trasgender: lo hanno fatto circolare su Internet e ora dovranno comparire dinanzi al tribunale di Parigi. Due donne sono nei guai per fatto circolare informazioni false sul conto della première dame di Francia. Una prima udienza è stata fissata per il 15 giugno precisano le fonti citate dalla France Presse. La fake news venne fatta circolare sui social dall'autunno 2021, con il probabile intento di destabilizzare il presidente Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, anche in vista delle elezioni presidenziali di aprile.

Secondo le voci inserite ad arte sul web la Première Dame sarebbe in realtà una transgender, nata uomo e il cui nome di nascita sarebbe Jean-Michel Trogneux, da cui l'hashtag #JeanMichelTrogneux registrato su Twitter ed altri social dal 7 novembre. Secondo Liberation sono oltre 57.000 i messaggi diffusi sui social con l'hashtag #JeanMichelTrogneux. La bufala è stata condivisa, in particolare, "da profili ostili a Macron, di ambienti vicini all’estrema destra, antivax o scettici riguardo al Covid", precisa il giornale.

Non è certo la prima volta che la première dame è oggetto di attacchi, ma di solito erano legati al fisico o all’età: messa ad esempio a confronto con altre First Lady come Melania Trump, è stata spesso derisa sul web e criticata fin dall’inizio per l’age gap con il marito Emmanuel, più giovane di 24 anni.

