Muore bimbo di 9 anni caduto in un pozzo, inutili i tentativi di salvarlo.

Ancora una volta un bimbo precipitato in un pozzo. E ancora una volta una tragedia: i soccorritori non sono riusciti a salvarlo. E' accaduto in Afghanistan. Il piccolo aveva nove anni e due giorni fa era finito in una buca stretta e profonda parecchi metri, in un remoto villaggio del Paese. La stessa storia di Ryan, il marocchino di 5 anni intrappolato sotto terra e morto dopo 4 giorni, cosi come Alfredino Rampi nel 1981 a Vermicino. Il tentativo di salvataggio stavolta è scattato a Shokak, nella provincia di Zabul, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Le istituzioni talebane hanno annunciato il decesso. Haidar, questo era il suo nome, inizialmente riusciva a muovere braccia e parte superiore del corpo e rispondeva, come si vede in un video realizzato dai soccorritori che anche in questo caso avevano calato nel tunnel una telecamera con una fume. Era stato il padre a parlarci, dicendogli di non piangere e spiegandogli che tutti stavano lavorando per tirarlo fuori. Il piccolo rispondeva: "Continuerò a parlare". Sembrava in buone condizioni.

Gli abitanti del villaggio e i funzionari dell'amministrazione talebana avevano rilanciato le immagini sui social, anche per cercare di consentire a chi non poteva aiutare fisicamente la famiglia, di starle accanto: "C'è urgente bisogno di assistenza tecnica. Per favore condividete il messaggio per attrarre l'attenzione di chi può aiutare", scrivevano le autorità stesse, ma purtroppo non c'è stato niente da fare e dopo diverse ore è stato annunciato il decesso.

Anche in questo caso i soccorritori hanno cercato di scavare un tunnel che avrebbe dovuto incrociare in diagonale il punto in cui era intrappolato il bimbo. Una tecnica simile a quella utilizzata in Marocco per cercare di raggiungere in tempo Ryan. Un'ambulanza adeguatamente attrezzata era già pronta per un eventuale intervento e per trasportare immediatamente il bambino in ospedale. Haidar aveva consumato acqua e cibo. Purtroppo non c'è stato niente da fare.

