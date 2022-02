Ucraina, Zelensky: "Le chances di entrare nella Nato stanno svanendo"

17 febbraio 2022 a

Cambia tutto in mezza giornata: se questa mattina - giovedì 17 febbraio - il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky aveva detto che l'ingresso nella Nato era l'unica soluzione, questa sera in una nota ha affermato che le chances di entrare a far parte dell'Alleanza stanno svanendo. Per Zelensky, dietro questo allontanamento di prospettive per Kiev "ci sono cause concrete: la resistenza della Russia e di alcuni Paesi membri dell’Alleanza". Non si tratta di un segreto, ha sottolineato il presidente, senza citare quei Paesi che frenerebbero. E i russi starebbero mantenendo le truppe ai confini per esercitare pressione per ottenere questo risultato.

Zelensky inoltre, parlando alla testata ucraina Rbc, ha spieato che un incontro con il presidente russo Vladimir Putin "sbloccherebbe le relazioni fra Ucraina e Russia" e i presidenti potrebbero cercare "una via d’uscita in questo incontro", che sarebbe un "segnale di volontà delle parti".. Dopo l’incontro i due potrebbero, sempre secondo Zelensky, capire se possa avere senso ri-incontrarsi dopo sei mesi e proseguire la conversazione oppure potrebbero lasciare la riunione dicendo "niente funzionerà nei prossimi 5-10 anni" ma "per ora proviamo a seppellire l’ascia di guerra" e per il presidente ucraino anche questo sarebbe "un risultato positivo perché la cosa peggiore è vivere nell’incertezza".

Nel pomeriggio, comunque, il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, nel corso di una conferenza stampa congiunta con la sua omologa britannica Liz Truss, ha accusato i separatisti filo russi di aver sparato colpi d’artiglieria contro i territori ucraini. "Il nemico ha sparato contro i territori ucraini con artiglieria pesante vietata dall’accordo di Minsk", ha detto Kuleba, affermando che è stato usato un carro armato. "Questi colpi sono arrivati da territori occupati dall’Ucraina e che sono controllati dalla Russia", ha detto Kuleba, che ha poi accusato accusato la Russia di diffondere disinformazione per incolpare l’Ucraina "dei colpi di mortaio esplosi nel Donbass. La propaganda russa sta cercando di falsificare la realtà e incolpare l’Ucraina per questi bombardamenti, ma siamo fiduciosi che non ci riusciranno".

