Ucraina, Draghi incontrerà Putin nei prossimi giorni. Biden: "Alto rischio d'invasione"

17 febbraio 2022 a

a

a

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si muoverà in prima persona per provare a mediare con il presidente della Russia, Vladimiri Putin, in merito alla crisi Ucraina. La conferma è arrivata dal Premier stesso, di rientro da Bruxelles: "Il mio viaggio a Mosca per incontrare il presidente Vladimir Putin è previsto: stanno parlando per organizzarsi, penso nei prossimi giorni". Draghi ha spiegato che "in questo momento la strategia deve essere fatta di due elementi: il primo consiste nel riaffermare la nostra unità. Questo è forse il fattore che ha più colpito la Russia. Inizialmente ci si poteva aspettare che essendo così diversi avremmo presi posizioni diverse. Invece nel corso di tutti questi mesi non abbiamo fatto altro che diventare sempre più uniti. E uniti significa tantissimi paesi, non solo l’Occidente, perché all’interno della Nato ci sono paesi che non appartengono a quello che noi chiamiamo Occidente. Quindi il dispiegamento di questa unità è già di per sé qualcosa di importante. Occorre mantenere la nostra strategia di deterrenza ferma in questo momento. Essere fermi, non mostrare debolezze. Noi non possiamo rinunciare a quelli che sono i principi fondanti dell’Alleanza atlantica. Zelensky, in una telefonata che abbiamo avuto ieri, ha chiesto la possibilità di riuscire a parlare con il presidente Putin, di vedere se l’Italia avesse potuto aiutarlo su questo fronte. La stessa richiesta è stata rivolta ad altri intorno al tavolo di oggi, evidentemente non sarà facile ma l’obiettivo è quello, far sì che Zelensky e Putin si siedano intorno a un tavolo. Insieme a tutto ciò, comunque, occorre mantenere un dialogo il più possibile aperto". Intanto, il premier ha incontrato oggi pomeriggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non è stato comunicato il tema dell'incontro, ma è possibile che la situazione in Ucraina sia stata al centro del dibattito.

Stoltenberg (Nato): "Russia cerca preteso per attaccare"

La situazione tra Russia e Ucraina, nelle ultime ore, si sta facendo sempre più tesa: oggi, giovedì 17 febbraio, la Russia ha espulso il vice ambasciatore americano a Mosca, Bart Gorman. L’ambasciata la considera "ingiustificata", dal momento che Gorman ha un visto di tre anni e la sua permanenza in Russia non ha superato questo limite. Il portavoce della rappresentanza statunitense fa sapere che gli Usa sono pronti a rispondere a questa decisione. Il presidente Biden inoltre, parlando alla Casa Bianca, ha detto che in questo momento c'è il rischio "molto alto" di un'invasione russa in Ucraina.

Fumo dall'ambasciata russa a Kiev: i diplomatici bruciano documenti segreti?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.