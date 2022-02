Usa, sacerdote sbaglia la formula di centinaia di battesimi: andranno ripetuti

Pietro De Leo 16 febbraio 2022 a

a

a

Un conto è una questione di forma. Ben altro di liturgia. E dagli Stati Uniti arriva una vicenda assai dirompente, che riguarda una massa di battesimi non valida. Il sito della CBS la ricostruisce con dovizia di particolari. Siamo a Phoenix, in Arizona, dove un sacerdote cattolico si è dimesso dopo che, come ha appurato un’indagine della diocesi, aveva amministrato presumibilmente centinaia di battesimi compiendo un errore di rito, utilizzando la formula "ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Al plurale, quando invece andrebbe utilizzato il singolare.

Trump apprezza Zemmour: telefonata con consigli sulla campagna elettorale

A spiegare il motivo di quel che non è un dettaglio ci ha pensato il vescovo Thomas Olmsted: “non è una comunità che battezza una persona, ma è Cristo, e Lui solo, che presiede tutti i sacramenti, perciò è Gesù Cristo che battezza”. La Diocesi ha assicurato che Andres Arango, questo il nome del sacerdote, non aveva intenzione di danneggiare alcuno. Ma oramai il danno è fatto (“se sei stato battezzato utilizzando le parole sbagliate, significa che il tuo battesimo non è valido e non sei battezzato”, ha spiegato ancora Olmsted) e tutti i battesimi risalenti a prima del 2021 vengono ritenuti presumibilmente invalidi, secondo le risultanze dell’indagine interna.

M5S, quando il cambio di scenario diventa alibi per il cambiamento di posizioni

“Mi impegno - ha affermato ancora il Vescovo - a compiere ogni passo necessario per porre rimedio alla situazione per tutte le persone colpite”. E a questo proposito è stato persino aperto un sito web apposito dove chiunque ritenga di aver ricevuto il battesimo sbagliato può mettersi in contatto con la Diocesi per porre rimedio. E il sacerdote responsabile dell’errore? Si è dimesso da Parroco, con un certo rammarico dei fedeli che, stando a quanto scrive la CBS, ne apprezzavano le doti di collante della comunità. Una storia esemplare, per tante pulsioni disinvolte che vorrebbero “personalizzare” le funzioni religiose adattandole ai tempi che cambiano.

Bullismo e cyberbullismo, vittima il 22,3% di studenti: poca prevenzione, il caso di Castrolibero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.