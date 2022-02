Ucraina, ambasciatore russo in Ue: "Non ci sarà alcun attacco. Basta false accuse"

16 febbraio 2022 a

L’ambasciatore russo presso l’Unione europea, Vladimir Chizhov, intervistato da Die Welt, ha fermamente smentito la notizia, rimbalzata su diversi media e che si sarebbe basata su un rapporto dell’intelligence Usa, dell’esistenza di un "qualsiasi piano" per invadere l’ Ucraina nelle prossime ore ricorrendo anche all’ironia: "In Europa raramente le guerre iniziano mercoledì" ha detto.

"Per quanto riguarda la Russia posso assicurarvi che questo mercoledì non ci sarà alcun attacco. Non ci sarà alcuna escalation né nella prossima settimana, né nella settimana successiva, né nel prossimo mese. Se i nostri partner ascoltano le nostre preoccupazioni, il processo di de-escalation seguirà rapidamente. Sarebbe vantaggioso per tutti gli europei e per tutte le altre nazioni del mondo" ha spiegato il diplomatico. Quindi Chizhov ha invitato alla prudenza sul fronte dell’informazione: "Quando si fanno tali affermazioni molto gravi, in particolare contro la Russia, è necessario sostenerle con delle prove. Altrimenti, non sono altro che diffamazione".

Intanto, a lanciare un allarme che per la verità era sulla punta della lingua di diversi esperti militari occidentali, è stato poco fa una volta per tutte il generale Kenneth Wilsbach, capo delle forze aeree statunitensi del Pacifico, che senza mezzi termini ha dichiarato di ritenere altamente plausibile l’ipotesi che la Cina potrebbe approfittare della crisi ucraina per fare qualcosa di "provocatorio" in Asia mentre le potenze occidentali sono concentrate a disinnescare le tensioni con la Russia.

