Francia, Trump apprezza Zemmour. Telefonata con consigli sulla campagna elettorale

Nel complicato quadro del blocco del destra-centro francese arriva Donald Trump, con una telefonata che suona come un mezzo endorsement per Eric Zemmour, l’intellettuale che contende a Marine Le Pen lo spazio identitario per la corsa all’Eliseo. A quanto filtra dai media francesi, tra i due ci sarebbe stato un colloquio di una quarantina di minuti. Trump avrebbe manifestato apprezzamento per la visione di Zemmour, e dato alcuni consigli sulla conduzione della campagna elettorale. Tra cui il non cedere sulla linea e mantenere l’ “autenticità”. Inoltre, l’ex Presidente degli Stati Uniti avrebbe anche posto l’accento sull’importanza del tema migratorio. Una mano tesa Oltreoceano che assume un significato particolare.

Trump è l’espressione di quel dualismo “alto-basso” che ha rappresentato la dialettica politica dello scorso quinquennio, che però di fronte al cambiamento sociale innescato dal Covid potrebbe risultare inadeguata. Per altri aspetti, tuttavia, Trump potrebbe rafforzare il profilo di Zemmour nei suoi contorni identitari e politicamente scorretti, dando nuovo slancio dopo una fase in cui la campagna dell’intellettuale sembrava essersi affievolita nella verve. E che ha ricevuto un inaspettato contributo politico dalla convention della candidata gollista Valerie Pecresse, che secondo tutti gli osservatori (e anche alcuni insiders dei “Repubblicani”) è andata molto al di sotto delle aspettative. L’ex ministro di Sarkozy, che può beneficiare su altissimi studi ed un profilo molto istituzionale, ha bucato il suo appuntamento pubblico clou, apparendo poco empatica, quasi come se stesse seguendo un copione precostituito, esponendo, senza padroneggiarli, i temi argomentativi di Zemmour e Marine Le Pen. Ottenendo così, un doppio inciampo di credibilità, sia sul lato del centro, sia sul lato della destra.

Dunque se il bacino di consensi dei tre candidati fino a pochi giorni fa sembrava spartito in modo quasi equanime (con un leggero vantaggio ora di Marine Le Pen, ora della Pecresse), ora potrebbe risolversi in una corsa a due, nella quale lo scrittore potrebbe essere destinato a riprendere terreno. Nell’attesa che il Presidente in carica, Emmanuel Macron, dia il via ufficiale alla propria corsa elettorale. Anche in questo caso potrebbe essere prevedibile uno spostamento del suo messaggio verso l’area gollista, che la Pecresse non riesce a presidiare. Andrebbe in questa direzione l’indiscrezione che vedrebbe Christine Lagarde, attuale numero uno del FMI, come nome accreditato per il ruolo di Primo Ministro, in caso di riconferma dell’attuale inquilino dell’Eliseo.

